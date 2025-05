Florian LÃ¼sch bleibt den Tigers treu â€“ und lÃ¤uft kÃ¼nftig fest im Oberliga-Team auf

Bayreuth. (PM Tigers) Bereits seit zwei Spielzeiten ist der Tigerkäfig die sportliche Heimat des in Baden-Württemberg geborenen und aufgewachsenen Florian Lüsch.

Nach einer Karriere im Profibereich, bei welcher er gut 200 Partien in der zweithöchsten Spielklasse des Landes sowie weitere gut 340 Einsätze in der Oberliga absolvierte, wechselte der heute 31-jährige Linksschütze zur Saison 2023/2024 in die Wagnerstadt, wo er beim EHC Bayreuth anheuerte, für den er in der Landesliga auflief und sich in den letzten beiden Spielzeiten, bei 47 Einsätzen 94 Mal auf dem Scoreboard eintragen konnte. Dass er aber weiterhin auch höherklassige Ambitionen hatte, war erstmals nicht abzusehen, auch wenn er in den vergangenen beiden Jahren in der Oberliga „aushalf“ und für insgesamt 11 Partien erst für die Bayreuth Tigers und zuletzt für die onesto Tigers die Schlittschuhe schnürte.

Der pfeilschnelle Außenstürmer ist technisch versiert und ordnet alles dem Mannschaftserfolg unter. So ist er sich nicht zu schade, Schüsse zu blocken oder in den Ecken um die Scheibe zu kämpfen, sodass man einen Spieler bekommt, dem der Gesamterfolg wichtiger ist als persönliche Statistiken.

Begonnen mit dem Eishockeysport hat der heute 1,81 Meter große und 84 Kilo schwere Angreifer in Balingen, von wo aus es nach Schwenningen und später Bietigheim ging. Dort war die Schüler- und die Jugend-Bundesliga das Betätigungsfeld, bevor er für drei Spielzeiten im DNL-Team des Kölner EC auflief.

Sein Weg führte ihn im Anschluss an diverse Standorte in Oberliga sowie DEL2. Für Dresden und Weißwasser lief er in der DEL2 auf, als Förderlizenz-Akteur auch in Chemnitz und Erfurt. In Lindau verblieb er später – mit einer Saison „Unterbrechung“, die er in Selb verbrachte – für fünf Spielzeiten, bevor der Schritt gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, die aus der Region kommt, nach Oberfranken erfolgte. Nun also der Schritt vom EHC Bayreuth zu den onesto Tigers, wo wir Florian „Lüschi“ Lüsch herzlich willkommen heißen.

„Florian kann sowohl als Flügelspieler als auch als Center spielen und verfügt über einen guten Schuss, eine ausgezeichnete Arbeitsmoral, ist kämpferisch und scheut sich nicht, ein körperbetontes und reifes Spiel zu spielen. Er kontrolliert den Puck sehr gut und geht gerne zum Tor. Zudem ist er ein guter Skater und hat ein gutes Hockeygefühl. Bei seinen Teamkollegen ist er sehr beliebt, hat eine sehr positive Einstellung und bringt jeden Tag Begeisterung aufs Eis“, beschreibt Coach Suarez den Stürmer, der künftig mit der Nr. 98 auf dem Trikot in Bayreuth auflaufen wird.

Wir konnten kurz mit „Lüschi“ über die neue Herausforderung in Bayreuth sprechen:

Es hat dich nochmals gereizt? Die Oberliga macht also noch richtig Spaß?

Florian Lüsch: Gutes Eishockey macht Spaß und das wird in der Oberliga gespielt. Deshalb habe ich mich dafür entschieden.

Du bist berufstätig. Wirst du den Trainingsalltag komplett mitmachen können?

Florian Lüsch: Da ich dank meines Arbeitgebers ziemlich flexibel bin, was meine Arbeitszeiten angeht, und der großartigen Unterstützung meiner Freundin, werde ich die Trainingseinheiten im Normalfall immer mitmachen können.

Wir schwer oder aber auch leicht war es, im letzten Jahr einige Male zu switchen und ins „Oberligabecken“ zu springen?

Florian Lüsch: Auch in der Landesliga wird ganz gutes Hockey gespielt und da ich während der Saison auch schon bei den onesto Tigers trainiert habe und mich generell fit halte, war es nicht das große Problem mich anzupassen.

Auch wenn es immer schwer ist vorauszuschauen: Was denkst du kann man in der kommenden Saison erreichen und setzt du dir persönliche Ziele?

Florian Lüsch: Nach der schwierigen letzten Saison sollten wir die Pre-Playoffs anstreben. Aber in erster Linie sollten wir zueinander finden und den Fans gutes Eishockey zeigen, einfach wieder den Kampf, die Leidenschaft und das Feuer zurückbringen. Mein persönliches Ziel ist es in jedem Training und Spiel alles zu geben, die jungen Spieler besser zu machen und alles dafür zu tun um Siege einzufahren!

Wie und in welcher Form beginnt für dich dann das Sommertraining?

Florian Lüsch: Mein Training endet eigentlich nie, da ich regelmäßig und gerne ins Fitnessstudio gehe um mich fit zu halten.

Lüschi, vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen dir noch eine erholsame Sommerpause und freuen uns, dich bald wieder auf Bayreuther Eis auflaufen zu sehen.

Kader 2025/2026

Trainer: Larry Suarez, Marco Ludwig Torhüter: Verteidiger: Michal Spacek, Adam Schusser Stürmer: Sam Verelst, Dominik Piskor, Lars Stelzmann, Jan Hammerbauer, Aidan Brown, Florian Lüsch

Menner verlässt die onesto Tigers

Unterdessen wurde bekannt, dass Maximilian Menner nicht mehr nach Bayreuth zurückkehren wird. Der 23-jährige Verteidiger, der vor der Saison aus Memmingen nach Oberfranken kam und nach seinem Engagement in der Saison 2021/2022 zum zweiten Mal für Gelb-Schwarz auflief, verändert sich und wird in Kürze bei seinem neuen Club vorgestellt werden. Zuletzt lief Menner in 48 Partien für die onesto Tigers auf und konnte 2 Tore und 12 Assists für sich verbuchen. Wir wünschen Max alles Gute auf seinem weiteren, sportlichen wie auch privaten, Weg.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV