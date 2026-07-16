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SC ForstTransfer-News

Florian Drexler bleibt beim SC Forst

16. Juli 20261 Mins read49
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Florian Drexler - © EV Fürstenfeldbruck
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Forst. (PM SCF) Die SC Forst Nature Boyz können auch in der kommenden Saison auf Florian Drexler bauen. Der 23-jährige Verteidiger gehörte bereits in der Spielzeit 2023/24 zum Kader der Forster und lief auch in der vergangenen Saison für den SCF auf.

Insgesamt absolvierte Drexler bislang 32 Spiele im Trikot der Nature Boyz und bereitete dabei sieben Treffer vor. Mit seiner engagierten und körperbetonten Spielweise ist er ein wichtiger Bestandteil der Forster Defensive.

Die SC Forst Nature Boyz freuen sich, dass Florian Drexler dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleibt.

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