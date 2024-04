FlÃ¶ÃŸerbuam holen Pokal zurÃ¼ck ins AllgÃ¤u

Peiting. (PM PHL) Am vergangenen Samstag, den 27.04.2024 kürte die Pfaffenwinkel Hobbyliga (PHL) ihren Meister im Hobby Eishockey der vergangenen Saison 2023/2024. Beginn war...

Peiting. (PM PHL) Am vergangenen Samstag, den 27.04.2024 kürte die Pfaffenwinkel Hobbyliga (PHL) ihren Meister im Hobby Eishockey der vergangenen Saison 2023/2024.

Beginn war um 19:30 Uhr in der Zechenschenke Peiting. Ausrichter waren dieses Jahr die Weckerle Machines, die auch bekannt gaben, welche soziale Einrichtung die Startgelder erhält. Die Spenden gingen heuer an die Elterninitiative Intern 3 vom Haunerschen Kinderspital München. Mit den Geldern werden unter anderem finanzielle Beiträge für Arztstellen oder medizinische Geräte geleistet. „Kinder sind unser wichtigstes Gut, deshalb haben wir diese Einrichtung zur Unterstützung krebskranker Kinder ausgewählt“, so Mannschaftsleiter Peter Salzmann von Weckerle. Dies sind insgesamt 1.900 €, welche sich aus jeweils 200 € aller neun Teams und zusätzlich 100 € der unfairsten Mannschaft, Bude Allstars aus Schongau, zusammensetzen. Frau Margarete Bader bedankte sich im Namen der Elterninitiative und wies darauf hin, wie wichtig die Spenden sind, da es große Lücken in der Finanzierung von Kinderspitälern gibt. In seinem Saisonrückblick ging Rundenleiter Ulrich Schleich besonders auf die zahlreich abgesagten Partien ein. Anschließend übergab er zusammen mit Marc Gruber von den Apfeldorf Chiefs den Pokal an Nico Bernsdorf von den Flößerbuam Lechbruck. Der Rekordmeister der PHL feierte ausgelassen die Rückkehr des Pokals ins Allgäu.