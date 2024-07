FlÃ¶ÃŸer verstÃ¤rken sich im Sturm

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC hat mit Richard Schratt einen weiteren Stürmer verpflichtet. Der 29-Jährige wechselt von der EA Schongau ins Flößerdorf. Abgesehen von...

Der 29-Jährige wechselt von der EA Schongau ins Flößerdorf. Abgesehen von einem einjährigen Abstecher in die Jugend-Bundesliga zum TSV Peißenberg, spielte er immer in Schongau und absolvierte seine ersten Einsätze im Seniorenbereich in der Saison 2013/14 für die Mammuts in der Eishockey-Landesliga. Mit mehrjähriger Bayernligaerfahrung ausgestattet, gilt Richard Schratt als sehr schneller Stürmer, der den direkten Weg zum Torabschluss sucht.

Aus beruflichen und privaten Gründen war der Aufwand für die Bayernliga in den vergangenen zwei Jahren zu groß, sodass er die beiden Spielzeiten ausschließlich in der 1b-Mannschaft der EA Schongau in der Bezirksliga absolvierte. Dort war er mannschaftsintern einer der besten Scorer. Richard Schratt wird für die Flößer mit der Nummer 54 auflaufen und befindet sich bereits seit drei Wochen im Sommertraining mit der Mannschaft.

ERC besetzt Position des Co-Trainers

Die bislang noch offene Position des Co-Trainers konnte der ERC Lechbruck nun besetzen: Dominik Kösl wird ab sofort Co-Trainer der 1. Mannschaft. Das 28-jährige Eigengewächs spielte selbst acht Jahre für die Flößer als Verteidiger und beendete nach der erfolgreichen Saison 2021/22 (Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bayernliga) seine Eishockey-Laufbahn. Nun betritt er Neuland und erklärte sich bereit, sich in den Dienst für die Landesligamannschaft zu stellen.

Dominik Kösl: „Ich habe schon etwas länger mit dem Gedanken gespielt. Man bekommt natürlich auch mit, das gerade viel Positives im und rund um das Team passiert. Das gefällt mir und ich möchte in der neuen Funktion meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreiches Eishockey spielen.“

Manfred Sitter: „Mit Dominik konnten wir die Co-Trainer-Position sehr gut besetzen. Auch er ist im Verein zu Hause, kennt hier seit der Kindheit alles. Dass er noch nicht Trainer im Seniorenbereich war, stellt für uns kein Problem dar. Im Gegenteil: Er bringt noch einmal zusätzlich frischen Wind mit rein und hat unser volles Vertrauen.“

Aktueller Kader:

Tor: Markus Echtler, Christoph Lohr, Philipp Wieland, Jonas Kothmayr

Verteidigung: Mathias Schuster, Lucas Hay, Lukas Zugmaier, Manuel Schnöll, Thomas Lochbihler, Mathias Weizbauer, Maximilian Prinz

Sturm: Fabian Bacz, Marcus Köpf, Cameron Roberts, Josef Bayrhof, Morris Demmler, Kevin Loppatto, Simon Maucher, Matthias Erhard, Marius Hack, Richard Schratt

Trainer: Jörg Peters

Co-Trainer: Dominik Kösl

Athletiktrainer: Wolfgang Filser