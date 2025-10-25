Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Landesliga Bayern Gruppe A ERC Lechbruck Flößer starten mit Auswärtsniederlage in die neue Saison
ERC LechbruckWanderers Germering

Flößer starten mit Auswärtsniederlage in die neue Saison

Wanderers Germering – ERC Lechbruck 6:1 (0:0, 2:1, 4:0)

25. Oktober 20252 Mins read54
Share
Wanderers Germering - ERC Lechbruck - © Manfred Sitter, ERC Lechbruck
Share

Lechbruck. (PM ERC) Zum Saisonauftakt in der Landesliga musste der ERC Lechbruck am Freitagabend bei den favorisierten Wanderers Germering antreten.

Die Flößer reisten dabei mit einem stark ersatzgeschwächten Kader an, da mehrere Stammspieler verletzt oder gesperrt fehlten. Dennoch zeigte das Team von Spielertrainer Paolo De Sousa in den ersten beiden Dritteln eine ansprechende Leistung und bot den Gastgebern lange Zeit Paroli. Erst im Schlussabschnitt zog Germering davon und entschied die Partie deutlich mit 6:1 für sich.

Das Spiel begann mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Der ERC versteckte sich keineswegs und hatte durch Richard Schratt, Marius Hack und Marcus Köpf zwischen der 5. und 7. Minute gleich drei erstklassige Chancen zur Führung, doch Wanderers-Torhüter Geiger war jeweils zur Stelle. Auf der Gegenseite musste auch ERC-Goalie Philipp Wieland mehrfach eingreifen, insbesondere bei zwei gefährlichen 2-auf-0-Kontern der Hausherren. Trotz eines starken Powerplays der Lecher blieb es nach 20 unterhaltsamen Minuten beim torlosen 0:0.

Im zweiten Drittel übernahmen die Germeringer zunächst das Kommando und gingen in der 25. Minute durch Mair mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Fischer auf 2:0. Der ERC ließ sich davon nicht beeindrucken, kämpfte sich zurück und nutzte in der 36. Minute ein Überzahlspiel zum verdienten 2:1-Anschlusstreffer. Bis zur zweiten Pause drängten die Flößer auf den Ausgleich, doch der wollte trotz guter Chancen nicht fallen.

Der Start ins Schlussdrittel verlief dann unglücklich: In eigener Überzahl verlor der ERC die Scheibe, und Rossi schloss den Konter eiskalt zum 3:1 ab (41.). Nun übernahmen die Wanderers zunehmend die Kontrolle. In der 47. Minute traf Sturm zum 4:1. Als kurz darauf Cameron Roberts und Lucas Hay gleichzeitig auf die Strafbank mussten – eine umstrittene Entscheidung – nutzte Kolb die doppelte Überzahl zum 5:1. In der 51. Minute stellte erneut Mair mit seinem zweiten Treffer den 6:1-Endstand her.

Trotz des klaren Ergebnisses zeigte der ERC über weite Strecken eine engagierte und disziplinierte Leistung. Spielertrainer Paolo De Sousa zog ein gemischtes Fazit:

„Ich habe der Mannschaft ein Lob für die ersten 40 Minuten ausgesprochen. Danach sind wir etwas von unserer Linie abgekommen, machten Fehler und den Rest gaben uns unnötige Strafzeiten. Es ist notwendig, dass wir 60 Minuten unser Spiel spielen. Schaffen wir das, dann werden wir solche Spiele wie heute gewinnen.“

Am Ende steht eine lehrreiche Auftaktniederlage für die Flößer, die über zwei Drittel mit einem der Topteams der Liga mithalten konnten. Mit der kämpferischen Leistung der ersten 40 Minuten lässt sich jedoch optimistisch auf die kommenden Spiele blicken.

Strafzeiten: Germering 16 / Lechbruck 20

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

615
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Eisbären ringen Bad Nauheim nieder

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ERC LechbruckWanderers Germering

Zwei Schwächephasen bringen Flößer ins Hintertreffen

Lechbruck. (PM ERC) Am Sonntag trat der ERC Lechbruck zu seinem letzten...

By13. Oktober 2025
ERC LechbruckERC Sonthofen Bulls

Couragierte Leistung beim Topfavoriten Sonthofen

Lechbruck. (PM ERC) Am Freitagabend trat der ERC Lechbruck zu einem weiteren...

By11. Oktober 2025
EA Schongau MammutsERC Lechbruck

Herber Dämpfer für die Flößer: 15:2 Packung beim Bayernligisten Schongau – Sieg in Schongau am Sonntag

Schongau / Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck erlebte am Freitagabend beim...

By28. September 2025
ERC Lechbruck

ERC Lechbruck fordert Bayernligist EA Schongau

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck geht mit Schwung in den nächsten...

By25. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten