Flößer starten mit Auswärtsniederlage in die neue Saison

Lechbruck. (PM ERC) Zum Saisonauftakt in der Landesliga musste der ERC Lechbruck am Freitagabend bei den favorisierten Wanderers Germering antreten.

Die Flößer reisten dabei mit einem stark ersatzgeschwächten Kader an, da mehrere Stammspieler verletzt oder gesperrt fehlten. Dennoch zeigte das Team von Spielertrainer Paolo De Sousa in den ersten beiden Dritteln eine ansprechende Leistung und bot den Gastgebern lange Zeit Paroli. Erst im Schlussabschnitt zog Germering davon und entschied die Partie deutlich mit 6:1 für sich.

Das Spiel begann mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Der ERC versteckte sich keineswegs und hatte durch Richard Schratt, Marius Hack und Marcus Köpf zwischen der 5. und 7. Minute gleich drei erstklassige Chancen zur Führung, doch Wanderers-Torhüter Geiger war jeweils zur Stelle. Auf der Gegenseite musste auch ERC-Goalie Philipp Wieland mehrfach eingreifen, insbesondere bei zwei gefährlichen 2-auf-0-Kontern der Hausherren. Trotz eines starken Powerplays der Lecher blieb es nach 20 unterhaltsamen Minuten beim torlosen 0:0.

Im zweiten Drittel übernahmen die Germeringer zunächst das Kommando und gingen in der 25. Minute durch Mair mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Fischer auf 2:0. Der ERC ließ sich davon nicht beeindrucken, kämpfte sich zurück und nutzte in der 36. Minute ein Überzahlspiel zum verdienten 2:1-Anschlusstreffer. Bis zur zweiten Pause drängten die Flößer auf den Ausgleich, doch der wollte trotz guter Chancen nicht fallen.

Der Start ins Schlussdrittel verlief dann unglücklich: In eigener Überzahl verlor der ERC die Scheibe, und Rossi schloss den Konter eiskalt zum 3:1 ab (41.). Nun übernahmen die Wanderers zunehmend die Kontrolle. In der 47. Minute traf Sturm zum 4:1. Als kurz darauf Cameron Roberts und Lucas Hay gleichzeitig auf die Strafbank mussten – eine umstrittene Entscheidung – nutzte Kolb die doppelte Überzahl zum 5:1. In der 51. Minute stellte erneut Mair mit seinem zweiten Treffer den 6:1-Endstand her.

Trotz des klaren Ergebnisses zeigte der ERC über weite Strecken eine engagierte und disziplinierte Leistung. Spielertrainer Paolo De Sousa zog ein gemischtes Fazit:

„Ich habe der Mannschaft ein Lob für die ersten 40 Minuten ausgesprochen. Danach sind wir etwas von unserer Linie abgekommen, machten Fehler und den Rest gaben uns unnötige Strafzeiten. Es ist notwendig, dass wir 60 Minuten unser Spiel spielen. Schaffen wir das, dann werden wir solche Spiele wie heute gewinnen.“

Am Ende steht eine lehrreiche Auftaktniederlage für die Flößer, die über zwei Drittel mit einem der Topteams der Liga mithalten konnten. Mit der kämpferischen Leistung der ersten 40 Minuten lässt sich jedoch optimistisch auf die kommenden Spiele blicken.

Strafzeiten: Germering 16 / Lechbruck 20

