FlÃ¶ÃŸer siegen souverÃ¤n gegen KÃ¶nigsbrunn

Lechbruck. (PM ERC) Am vergangenen Sonntag trat der ERC Lechbruck zu seinem zweiten Vorbereitungsspiel gegen den EV Königsbrunn im Peitinger Eisstadion an.

Trotz eines stark dezimierten Kaders von nur 11 Feldspielern und 2 Torhütern dominierte der ERC von Beginn an und sicherte sich einen ungefährdeten 6:3-Sieg.

Die Flößer starteten konzentriert und druckvoll in die Partie. Bereits in der 5. Spielminute brachte Mathias Schuster den ERC nach einem präzisen Zuspiel von Kevin Loppatto mit 1:0 in Führung. Die Lecher zeigten sich offensiv stark und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. In der 13. Minute hatte Loppatto Pech, als er mit einem Schuss nur den Pfosten traf. Doch die Offensivmaschinerie des ERC lief weiter auf Hochtouren. Zwei Minuten später erhöhte Marcus Köpf auf 2:0 nach einer sehenswerten Kombination über Schuster und Cameron Roberts.

Das zweite Drittel war nahezu ein Spiel auf ein Tor. Die Lecher kombinierten sich immer wieder gut durch die Reihen des EV Königsbrunn. In der 28. Minute belohnte sich Kevin Loppatto für seine gute Leistung und erzielte nach Vorarbeit von Roberts und Köpf das 3:0. Nur wenige Sekunden später folgte das 4:0 durch Marcus Köpf, der erneut von Loppatto bedient wurde. In der 30. Minute vollzog ERC-Trainer Jörg Peters einen Torhüterwechsel: Für den gut aufgelegten Christoph Lohr stand nun Markus Echtler zwischen den Pfosten.

Kurz danach markierte Kapitän Mathias Schuster in der 31. Minute das 5:0 für den ERC, nach einem schönen Zuspiel von Marius Hack. Doch in der 32. Minute musste der ERC in eigener Überzahl einen Gegentreffer hinnehmen: Fuchs verkürzte für Königsbrunn auf 5:1. Dies änderte jedoch nichts an der Überlegenheit der Lecher. In der 39. Minute stellte Cameron Roberts den alten Vier-Tore-Abstand wieder her, als er nach Vorarbeit von Loppatto das 6:1 erzielte.

Im letzten Drittel ließ die Konzentration des ERC etwas nach, was dem intensiven Einsatz in den ersten beiden Dritteln geschuldet war. Dies ermöglichte es den Königsbrunnern, durch Treffer von Rentel (48.) und Siegler (56.) noch auf 6:3 zu verkürzen. Dennoch war der Sieg des ERC zu keinem Zeitpunkt gefährdet und hätte mit etwas mehr Effizienz vor dem gegnerischen Tor höher ausfallen können.

Fazit: Der ERC Lechbruck hat trotz des kleinen Kaders einen verdienten Sieg eingefahren. Die Mannschaft zeigte sich gut organisiert und kann mit den bisherigen Vorbereitungsspielen zufrieden sein. Weiter geht es für den ERC am kommenden Freitag, den 27.09.2024, um 20:00 Uhr, beim Auswärtsspiel gegen den ERC Sonthofen.

Strafminuten:

ERC Lechbruck: 6

EV Königsbrunn: 8