„Fleißiger Goalgetter und Punktesammler“ wechselt aus der AHL nach Bozen

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den kanadischen Center Tyler Sikura für den Rest der 2023/24 unter Vertrag genommen zu haben.

Der 31-jährige gebürtig aus Aurora (Ontario) wird somit die weißrote Offensive ergänzen, der Coaching Staff wird dadurch wieder auf den Turnover zurückgreifen.

Sikura ist ein Center mit großer Erfahrung, hat er doch viele Saisonen in der American Hockey League auf dem Buckel. Dort hat er sich als fleißiger Goalgetter und Punktesammler ausgezeichnet und wurde vermehrt auch im Powerplay eingesetzt. Er war in den letzten Jahren ein echtes Vorbild dank seines Einsatzes auf dem Spielfeld und auch im Training. In den letzten Monaten haben sich die Kontakte zwischen dem Kanadier und dem weißroten Verein verstärkt, bis er sich für sein erstes Abenteuer in Europa entschieden hat. Die neue Bozner #16 wird in diesen Tagen zu seinen Kameraden stoßen und voraussichtlich im Spiel gegen Linz am Freitag, 20. Oktober, in der Sparkasse Arena sein Debüt im weißroten Trikot geben.

Die Karriere

Tyler Sikura (183 cm x 84 kg) begann seine Karriere in der NCCA, wo er auch die Rolle des Kapitäns im Dartmouth College überhatte, bis er es im Anschluss in die AHL schaffte. Zwischen 2014 und 2017 spielte er vorwiegend in der ECHL, 2017 eroberte er sich bei den Rockford IceHogs, Farmteam der Chicago Blackhawks, einen Stammplatz. Sein erstes Jahr war hervorragend: er war drittbester Torschütze des Teams und wurde zum MVP gewählt (45 Punkte in 87 Spielen, davon 28 Tore und 17 Assist), erreichte das Finale der Conference und egalisierte den Rekord von erzielten Treffern in mehreren Spielen in Folg (fünf). 2020 verblieb er bei den IceHogs als Kapitän-Assistent, wechselte anschließend für zwei Saisonen zu den Cleveland Monsters (in der aufgrund von Covid verkürzten Spielzeit erzielte er 21 Punkte in nur 29 Spielen), bevor er im Vorjahr im Trikot der Wilkes-Barre/Scranton Penguins (33 Punkte) zum Einsatz kam. In all seinen Jahren in der American Hockey League sammelte Sikura zwischen 20 und 40 Punkte pro Saison: insgesamt brachte er es auf 188 Punkte in 397 Begegnungen (84 Tore und 104 Assist). Jetzt ist es für ihn an der Zeit, den Sprung über den großen Teich zu machen, gleich wie sein Bruder Ex-NHL Dylan, der am 7. September bei Skelleftea (SHL) einen Vertrag unterschrieben hat.

„Es freut mich, Teil der Foxes sein zu können”, so Sikura, „ich habe in den letzten Jahren Bozen immer verfolgt, da ich Freunde hatte und habe, die dort gespielt haben oder noch spielen. Alle haben mir nur Positives über den Verein und das Umfeld berichtet. Daher kenne ich die Qualität der Spieler und die Organisation, dies hat mir meine Entscheidung leichter gemacht. Einer meiner Leitsätze, die mich im Laufe meiner Karriere immer begleitet haben, lautet: “gehe dorthin, wo du willkommen bist”: durch die Hartnäckigkeit von Dr. Knoll und des Vereins in diesen Wochen habe ich verstanden, dass dies für mich eine große Chance sein könnte. Nach vielen Saisonen in Nordamerika bin ich glücklich, eine Realität gefunden zu haben, wo der Sieg mehr als alles andere zählt: mein Ziel ist es, den richtigen Funken in die Mannschaft zu bringen und den Fans eine weitere Trophäe zu schenken. Ich möchte mich bei meiner Frau und meiner Familie bedanken, die mich voll unterstützt, meinen Traum und meine Leidenschaft weiterzuführen”.

