Flavio Sauser zu den Lakers

Rapperswil. (PM Lakers) Mit Flavio Sauser stÃ¶sst auf die nÃ¤chste Saison ein weiterer, talentierter junger Verteidiger zu den Lakers.

Der 18-jÃ¤hrige unterschrieb einen Vertrag fÃ¼r die nÃ¤chsten zwei Jahre. Bereits ab heute kehrt mit Kevin Lindemann ein zusÃ¤tzlicher StÃ¼rmer mit einer B-Lizenz zurÃ¼ck zum SCRJ.

Flavio Sauser stammt aus der Zentralschweiz und verbrachte seine ersten Jahre im Nachwuchs beim EHC Seewen. Mit 13 Jahren wechselte der Verteidiger zum EV Zug und durchlief dort ab U15 sÃ¤mtliche Juniorenstufen. Bereits mit 16 Jahren kam er zu seinen ersten EinsÃ¤tzen in der U20 â€“ aktuell spielt er in der U21-Elit des EV Zug und hat dort in 46 Spielen der Regular Season 28mal gepunktet (6 Tore, 22 Assists). Damit ist er der Verteidiger mit den meisten Punkten in der gesamten Liga. Â«Flavio ist ein sehr guter LÃ¤ufer, hat einen guten Schuss und verfÃ¼gt Ã¼ber offensive QualitÃ¤ten. Er verfÃ¼gt Ã¼ber einen grossen Ehrgeiz und setzt sich hohe Ziele. FÃ¼r uns ist er eine Investition in die ZukunftÂ», beschreibt Sportchef Claudio Cadonau die QualitÃ¤ten des 18-jÃ¤hrigen. Eines der angesprochenen Ziele von Sauser ist die Teilnahme an der U20-WM Ã¼ber die Jahreswende 2026/27. Flavio Sauser unterschrieb beim SCRJ einen Vertrag bis 2028.

Lindemann zurÃ¼ck in Rappi

Mit Kevin Lindemann ist ab heute ein bekanntes Gesicht zurÃ¼ck bei den Lakers. Der 23-jÃ¤hrige StÃ¼rmer absolvierte bereits im November 5 Spiele fÃ¼r die Lakers, damals als Leihgabe des HC Thurgau. Nach dem Ausscheiden der Thurgauer in den Swiss League-Playoffs gegen Olten kann Lindemann nun mit einer B-Lizenz bei den Lakers eingesetzt werden.