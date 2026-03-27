Fix! Mackin kommt zur DEG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG verstärkt ihre Angriffsreihen in der kommenden Saison mit Corey Mackin.

Der US-Amerikaner ist in der DEL2 kein Unbekannter: Er stand in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Eispiraten Crimmitschau unter Vertrag und kam dort in 68 Spielen auf starke 83 Punkte (32 Tore, 51 Vorlagen). Der 30-Jährige Linksschütze war auch als „Stürmer des Jahres“ der DEL2 nominiert. Er hat in Düsseldorf für zunächst ein Jahr unterschrieben.

DEG-Sportdirektor, Rich Chernomaz: „Corey Mackin ist ein spielstarker, technisch versierter Zwei-Wege-Stürmer, der sich in der DEL2 bereits erfolgreich bewiesen hat. Er kann seine Mitspieler hervorragend einsetzen und auch selbst Tore machen. Bis zu einer Verletzung im Februar zählte er zu den Top Scorern der gesamten Liga. Ich bin froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten!“

Corey Mackin: „Ich bin glücklich, ab Sommer Teil der Düsseldorfer EG zu sein. Ich hatte mit den Geschäftsführern Andi Niederberger und Rick Amann sowie Rich Chernomaz großartige Gespräche über die Pläne und Ziele der DEG und wie wir gemeinsam den Club weiter voranbringen wollen. Ich freue mich auf diese tolle Herausforderung!“

Über Corey Mackin

Mackin wurde am 29. März 1995 in Philadelphia, USA, geboren. Er begann seine Eishockeykarriere bei den Hatfield Ice Dogs, während sein älterer Bruder, Fran Mackin, gleichzeitig bei den Philadelphia Jr. Flyers spielte. Mit 19 Jahren verließ Corey die Vereinigten Staaten und wechselte nach Kanada zu Coquitlam Express in die BCHL. Später lief er für die Ferris State University auf und trug in den letzten beiden Jahren das „C“ auf der Brust. Darauf folgten drei Saisons in der ECHL. Bei den Allen Americans kam er 2020/21 auf 71 Punkte in 74 Spielen. Im Sommer 2021 der Wechsel nach Europa: Mackin spielte für HC Vita Hästen in Schweden, entschied sich im Folgejahr jedoch für einen Wechsel zum HC Innsbruck nach Österreich. Auch hier war er in seiner letzten Saison Kapitän. 2024/25 kam er während der Saison nach Crimmitschau und konnte sich mit dem Verein den Klassenerhalt sichern. Dabei punktete er 23 mal (12 Tore, 11 Assists) in 21 Spielen. In der vergangenen Saison trug er als Co-Captain und mit 58 Punkten in der Hauptrunde viel zum Pre-Playoff Einzug der Eispiraten bei.

Mackin ist 178 cm groß und 77 kg schwer. Er wird bei den Rot-Gelben die Rückennummer 81 tragen.