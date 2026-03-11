Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Fix! Kölner Haie binden Janne Juvonen langfristig

11. März 20261 Mins read165
Janne Juvonen - © by Sportfoto-Sale (DR)
Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie können eine weitere Personalie für die kommenden Spielzeiten vermelden.

Der KEC hat den Vertrag mit Torhüter Janne Juvonen für drei Jahre bis zur Saison 2028/2029 verlängert. Der 31-jährige Finne stieß während der laufenden Saison zu den Haien und weist in dieser Spielzeit bislang die beste Fangquote, höchste Siegquote und meisten Shutouts der PENNY DEL auf.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Janne hat sich seit seiner Ankunft im vergangenen Oktober sehr schnell in unser Team eingefügt und von Tag eins an seine herausragende Klasse unter Beweis gestellt. Er zählt zu den besten Torhütern der Liga und spielt eine wichtige Rolle in unserer bisherigen Saison. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zeit mit ihm.“

Janne Juvonen: „Ich freue mich, auch in den kommenden Jahren für die Haie zu spielen. Ich fühle mich in Köln sehr wohl. Die Haie sind eine große Organisation mit hohen Zielen. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren und möchte auch zukünftig meinen Teil zum Erfolg der Haie beitragen.“

Über Janne Juvonen
Der Finne kam während der laufenden Saison nach Köln und spielt seither eine starke Premierensaison im KEC-Trikot. Von 31 Partien, in denen Juvonen für die Haie startete, konnte er 26 gewinnen. Dazu hält der Linksfänger mit einer Fangquote von 93,2% sowie fünf Shutouts die Bestwerte der PENNY DEL in diesen Statistiken inne.

Vor seiner Zeit beim KEC war Juvonen für dreieinhalb Jahre beim HC Ambrì-Piotta in der Schweiz aktiv, mit denen er 2022 den prestigeträchtigen Spengler Cup gewinnen konnte. Ein Jahr zuvor nahm Juvonen, der im finnischen Lahti sein Profi-Debüt gab, mit der finnischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Riga teil und gewann die Silbermedaille. In seiner Karriere spielte Janne Juvonen bereits in Finnland, Österreich, Schweden, der Schweiz und nun in Deutschland.

