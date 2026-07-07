Fix! Das ist der neue Top-Torhüter der Eisbären Berlin

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben den kanadischen Torwart Jack LaFontaine unter Vertrag genommen.

Der Schlussmann lief zuletzt für die Kansas City Mavericks auf, mit denen er die Bruce Taylor Trophy als Meister der ECHL Western Conference gewann. Der 28-Jährige hat beim amtierenden Deutschen Meister einen Vertrag über die kommende Saison unterschrieben und wird für die Eisbären mit der Rückennummer 45 auflaufen. Eishockey-Magazin berichtetet bereits über die anstehende Verpflichtung.

LaFontaine wurde 2016 von den Carolina Hurricanes in der dritten Runde an Position 75 gedraftet. Im Januar 2022 kam der Linksfänger dann für die Hurricanes zu seinem Debüt in der National Hockey League. Hauptsächlich lief der Schlussmann in seiner Profi-Laufbahn aber in der American Hockey League sowie der East Coast Hockey League auf. Mit den Chicago Wolves feierte er in den Saison 2021/22 den Gewinn des Calder Cups in der AHL. In der kürzlich abgelaufenen Spielzeit gewann der Torhüter mit Kansas City die ECHL Western Conference und stieß mit seiner Mannschaft bis ins Playoff-Finale um den Kelly Cup vor. Zudem wurde er ins ECHL Second All-Star Team gewählt. Insgesamt blickt der Kanadier auf die Erfahrung von fünf Saisons und 183 Profispielen in Nordamerika. In diesen Spielzeiten kann der Schlussmann saisonübergreifend sowohl in der AHL als auch der ECHL insgesamt eine Fangquote von über 90 % vorweisen. Die Eisbären werden nun Jack LaFontaines erste Station in Europa sein.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir freuen uns, dass sich Jack LaFontaine für einen Wechsel nach Europa und zu den Eisbären entschieden hat. Jack ist ein sehr guter Torhüter im besten Alter, der seine Klasse bereits unter Beweis gestellt und es bis in die NHL geschafft hat. Mit ihm, Jonas Neffin sowie Lennart Neiße sind wir auf der Torhüterposition gut aufgestellt und blicken positiv auf die kommende Saison in der PENNY DEL und der Champions Hockey League.“

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, für die Eisbären Berlin zu spielen. Es ist für mich eine große Ehre, die Geschichte der Organisation spricht für sich. Unser Ziel bleibt unverändert, wir wollen gewinnen. Ich weiß, dass wir das mit der Kultur der Eisbären schaffen können. Ich kann es nicht erwarten, loszulegen“, erklärt Jack LaFontaine

Mit dieser Neuverpflichtung haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt neun Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jack LaFontaine @ Elite Prospects

478 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro