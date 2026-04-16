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Fix! Blue Devils verpflichten Charlie Jahnke

16. April 20262 Mins read32
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Charlie Jahnke - Â© Sportfoto-Sale (DR)
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Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden kÃ¶nnen ihren ersten Neuzugang fÃ¼r die Saison 2026/2027 vermelden â€“ und setzen mit dieser Personalie gleich ein Ausrufezeichen.

Mit Charlie Jahnke wechselt einer der punktbesten deutschen Center der DEL2 von den Lausitzer FÃ¼chsen nach Weiden. Der 28-JÃ¤hrige wird in den kommenden zwei Jahren das Trikot der Blue Devils tragen.

Der gebÃ¼rtige Berliner erlernte das Eishockey bei den EisbÃ¤ren Juniors. In der Saison 2016/2017 debÃ¼tierte er fÃ¼r die EisbÃ¤ren Berlin in der DEL und sammelte parallel wertvolle Erfahrung in der DEL2 als FÃ¶rderlizenzspieler bei den Lausitzer FÃ¼chsen. Drei Jahre spÃ¤ter wechselte er zur DÃ¼sseldorfer EG, lief aber auch weiterhin fÃ¼r die FÃ¼chse auf. Zur Saison 2021/2022 zog es den LinksschÃ¼tzen fÃ¼r zwei Jahre zu den NÃ¼rnberg Ice Tigers, ehe er eine Spielzeit bei den Iserlohn Roosters verbrachte. Insgesamt absolvierte Jahnke 254 DEL-Spiele und verbuchte dabei 42 Scorerpunkte.

In den vergangenen zwei Jahren war der spielstarke StÃ¼rmer erneut fÃ¼r die Lausitzer FÃ¼chse aktiv und Ã¼berzeugte dort mit starken Leistungen. In insgesamt 186 Spielen fÃ¼r die WeiÃŸwasseraner â€“ inklusive seiner frÃ¼heren EinsÃ¤tze als FÃ¶rderlizenzspieler â€“ erzielte er 39 Tore und bereitete weitere 70 Treffer vor.

Auch auf internationalem Parkett sammelte Jahnke bereits Erfahrungen â€“ sowohl auf Vereinsebene in der Champions Hockey League (CHL) als auch in den deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften (U18, U19 und U20). DarÃ¼ber hinaus stand er bereits zweimal fÃ¼r die deutsche A-Nationalmannschaft auf dem Eis.

Sportlicher Leiter JÃ¼rgen Rumrich: â€žMit Charlie gewinnen wir einen Spieler im besten Eishockeyalter, der viel Erfahrung in der PENNY DEL und DEL2 mitbringt. Er verfÃ¼gt Ã¼ber eine sehr gute Ãœbersicht, arbeitet hart und bringt genau die Einstellung mit, die es braucht, um erfolgreich zu sein. Umso mehr freue ich mich, dass er sich fÃ¼r uns entschieden hat.â€œ

Charlie Jahnke: â€žWeiden hat mich schon vorletzte Saison stark beeindruckt: schnelles Team, hart arbeitend, unangenehm zu spielen. Als Aufsteiger haben sie Krefeld in den Playoffs alles abverlangt. Ich bin mir sicher, dass die letzte Saison ohne das massive Verletzungspech Ã¤hnlich verlaufen wÃ¤re. Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben mir bestÃ¤tigt, dass es in Weiden sehr familiÃ¤r ist und man sich dort schnell wohl fÃ¼hlt â€“ so ein Umfeld bin ich auch aus WeiÃŸwasser gewohnt. Ich freue mich drauf und denke, dass wir das Potenzial haben, oben anzugreifen.â€œ

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