Fix! Alec Ahlroth verstärkt die Offensive der Dresdner Eislöwen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen verstärken ihre Offensive zur kommenden Saison mit Alec Ahlroth.

Der 25-jährige Deutsch-Finne wechselt von den Ravensburg Towerstars nach Dresden.

Ahlroth machte in der Saison 2021/2022 auf sich aufmerksam, als er im Trikot der Memmingen Indians zum „Rookie des Jahres“ der Oberliga ausgezeichnet wurde. Daraufhin folgte der Wechsel zu den Kassel Huskies, bei denen ihm direkt der nächste Karriereschritt gelang: Auch in seiner ersten DEL2-Saison sicherte sich der Stürmer die Auszeichnung als „Rookie des Jahres“. Insgesamt absolvierte Ahlroth 199 Spiele für die Huskies und sammelte dabei 103 Scorerpunkte (37 Tore, 66 Assists). Während der Saison 2025/2026 schloss er sich den Ravensburg Towerstars an, für die er in 43 Partien 24 Punkte (13 Tore, 11 Assists) erzielte.

Eislöwen-Cheftrainer Bo Subr kennt den Offensivspieler bestens aus gemeinsamer Zeit in Kassel und Ravensburg: „Alec ist ein Spieler mit viel Offensivinstinkt und Spielintelligenz. Ich kenne seine Stärken sehr gut und bin überzeugt, dass er unser Angriffsspiel bereichern wird. Er bringt Tempo, starke Fähigkeiten mit der Scheibe und Torgefahr mit, ist läuferisch sehr gut ausgebildet und arbeitet auch zuverlässig nach hinten.“

Alec Ahlroth: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Dresden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv. Für mich geht es darum, wieder zu meiner alten Stärke zurückzufinden und meinen Scoringtouch konstant aufs Eis zu bringen. Ich will der Mannschaft helfen, erfolgreich zu sein.“