Fischtown Pinguins verpflichten NHL-erfahrenen Verteidiger

Bremerhaven. (EM) Es war schon länger ein Gerücht, dass Akito Hirose in die Penny DEL wechseln soll.

Nun ist auch klar zu welchem Klub er wechselt. Die Fischtown Pinguins verkündeten über ihre Kanäle (überregionale Presseveröffentlichungen gibt es offenbar weiterhin nicht), dass sie sich den Zuschlag des 26- jährigen Verteidigers geholt haben.

Akito Hirose ist der jüngere Bruder des für München spielenden Linksaußen Taro Hirose.

Akito stammt aus Calgary, ist 183 cm groß und bringt 77 Kilogramm auf die Waage. Im Collegehockey (Minnesota State University) holte er sich den Feinschliff fürs Profihockey. In der Spielzeit 22/23 feierte er für die Vancouver Canucks seine Premiere in der NHL. In der vorletzten Saison folgten weitere Einsätze, sodass er insgesamt in zehn Spielen für die Canucks auflief. Gleichzeitig lief er in der AHL für das Farmteam, den Abbotsford Canucks auf. (95 Spiele / 21 Punkte)

Nun folgt der Wechsel in die Seestadt. „Die Chance, in Bremerhaven spielen zu können, wollte ich unbedingt nutzen. Ich freue mich darauf, die Fans kennenzulernen und mit meinen neuen Teamkollegen auf dem Eis zu stehen. Auch auf die Duelle gegen meinen Bruder freue ich mich ganz besonders“, wird Hirose auf der Klubhomepage zitiert.

Seine Premiere könnte am kommenden Freitag beim Gastspiel in Iserlohn feiern. Das erste „Bruderduell“ gegen Taro wäre am 13. November möglich.

Will Riedell bleibt in der Warteschleife

Gleichzeitig geben die Seestädter bekannt, dass die angedachte Einbürgerung von Will Riedell (zuvor München) noch nicht abgeschlossen ist. Der US-Amerikaner bleibt also unlizenziert in der Warteschleife. Man bleibt an der Nordseeküste dem seit Jahren konsequent eingeschlagenen Weg der Einbürgerungen von Spielern also treu. Lediglich neun von 27 Bremerhavener Kaderspielern haben im deutschen Nachwuchs das Eishockeyspielen erlernt.

