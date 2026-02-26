Fischtown Pinguins verlÃ¤ngern mit Trio

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins treiben ihre Kaderplanung fÃ¼r die kommende Saison weiter voran.

Der Club hat die VertrÃ¤ge mit Center Andy Miele (37) sowie den Verteidigern Akito Hirose (26) und Matthew Abt (32) verlÃ¤ngert. Ãœber die genaue Laufzeit der Vereinbarungen mit Miele, Hirose und Abt wurde Stillschweigen vereinbart.

Andy Miele bleibt ein Pinguin

Seit seinem Wechsel an die Nordsee im Sommer 2025 setzt Andy Miele auf und neben dem Eis wichtige Impulse. In der laufenden PENNY DEL-Saison 2025/26 kommt der US-Center bislang auf 44 EinsÃ¤tze und 27 Scorerpunkte (7 Tore / 20 Assists).

Sebastian Furchner, Sportdirektor, betont die Bedeutung der VerlÃ¤ngerung: â€žAndy ist genau der Spielertyp, der unserem Spiel Struktur gibt: extrem spielintelligent, ruhig in den entscheidenden Momenten und ein absoluter Teamplayer. Er bringt FÃ¼hrungsqualitÃ¤t, Erfahrung und Konstanz â€“ und passt menschlich wie sportlich hervorragend zu uns. Dass er sich fÃ¼r ein weiteres Jahr in Bremerhaven entscheidet, ist ein starkes Signal.â€œ

Andy Miele sagt: â€žMeine Familie und ich freuen uns sehr, eine weitere Saison hier in Bremerhaven zu verbringen. Fischtown hat die besten und leidenschaftlichsten Fans der Liga. Wir sind unglaublich glÃ¼cklich, noch ein Jahr Teil dieser Kultur zu sein.â€œ

Miele verfÃ¼gt zudem Ã¼ber reichlich Liga-Erfahrung: In der PENNY DEL stehen 151 Spiele mit 108 Punkten (37 Tore / 71 Assists) in seiner Statistik.

Akito Hirose verlÃ¤ngert â€“ Spielintelligenz und Struktur von hinten

Auch Akito Hirose bleibt den SeestÃ¤dtern erhalten. Der linksschieÃŸende Verteidiger mit der RÃ¼ckennummer 2 hat sich seit seinem Wechsel im September 2025 schnell als verlÃ¤sslicher Faktor etabliert. In der aktuellen DEL-Hauptrunde 2025/26 kommt der Kanadier auf 40 Spiele, 4 Tore, 26 Assists â€“ und damit 30 Scorerpunkte. Neben seiner Offensivproduktion Ã¼berzeugt Hirose insbesondere durch Ruhe im Aufbau und lÃ¤uferische Klasse.

Sebastian Furchner (Sports Manager): â€žAkito hat vom ersten Tag an gezeigt, warum wir ihn unbedingt in Bremerhaven sehen wollten. Er gibt unserem Spiel von hinten heraus Struktur, kurbelt unser Aufbauspiel an und passt charakterlich hervorragend in unsere Kabine. Akito hat eine herausragende technische und lÃ¤uferische Klasse. Seine SpielÃ¼bersicht gibt uns das besondere Etwas.â€œ

Akito Hirose: â€žIch bin extrem begeistert, in Bremerhaven bleiben zu kÃ¶nnen, und freue mich darauf, auch in der neuen Saison vor den besten Fans der Liga spielen zu dÃ¼rfen.â€œ

Der aus Calgary (Alberta) stammende Defender sammelte vor seinem Engagement in Bremerhaven umfassende Erfahrung im nordamerikanischen Eishockey â€“ unter anderem im College (Minnesota State University) sowie in der Vancouver-Organisation (AHL/NHL).

Vertrag auch mit Matthew Abt verlÃ¤ngert

Die Pinguins binden zudem Verteidiger Matthew Abt (#42) weiter an den Standort. Der 1,93 Meter groÃŸe LinksschÃ¼tze (geboren am 25.07.1993 in Leduc, Alberta) hat sich in Bremerhaven als stabiler Defensivspieler und Aktivposten im Spielaufbau etabliert. In der laufenden DEL-Hauptrunde 2025/26 unterstreicht Abt seinen Wert mit 45 Spielen, 10 Toren, 10 Assists (20 Punkte), +2 sowie 34 Strafminuten.

Seine Gesamtbilanz fÃ¼r die Fischtown Pinguins (Hauptrunde & Playoffs) liest sich ebenfalls stark: In 101 EinsÃ¤tzen erzielte Abt bislang 17 Tore, 28 Assists und damit 45 Punkte, bei 90 Strafminuten sowie insgesamt 199 TorschÃ¼ssen.

Sebastian Furchner, Sportdirektor: â€žMit Matt ist es uns gelungen, einen erfahrenen und hochklassigen Spieler weiter an uns zu binden. Matt hat eine Ã¼berdurchschnittliche lÃ¤uferische Klasse und strahlt Torgefahr aus. Er ist ein groÃŸartiger Charakter und ein ungemein angenehmer Mensch, welchen man gern um sich hat.â€œ

Matthew Abt: â€žEs war eine einfache Entscheidung fÃ¼r Bremerhaven. Ich genieÃŸe es wirklich sehr, vor unseren unglaublichen Fans zu spielen. Zusammen mit meinen tollen Mannschaftskollegen und einer tollen Organisation. Ich freue mich, dass wir zusammen weiter unsere Ziele verfolgen.â€œ

Mit den VertragsverlÃ¤ngerungen von Miele, Hirose und Abt setzen die Fischtown Pinguins ein klares Zeichen in Richtung Zukunft: KontinuitÃ¤t, FÃ¼hrungsqualitÃ¤t und spielerische Klasse sollen auch in der kommenden Saison die Basis fÃ¼r die gesteckten Ziele in Bremerhaven bilden.