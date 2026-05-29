Fischtown Pinguins starten mit hochkarätigem Vorbereitungsprogramm in die Saison 2026/2027

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven bereiten sich mit einem attraktiven und international geprägten Testspielprogramm auf die Saison 2026/2027 vor.

Neben der Teilnahme am Coupe des Bains in der Schweiz und am CCM-Cup in Crimmitschau steht mit der Rückkehr des swb-Energie-Cups in Bremerhaven ein besonderer Höhepunkt auf dem Vorbereitungsplan.

Zum Auftakt der Vorbereitung nehmen die Pinguins wie bereits im vergangenen Jahr am hochklassig besetzten Coupe des Bains in Yverdon teil. Dort treffen die Bremerhavener auf drei renommierte Schweizer Clubs. Am Dienstag, 18. August 2026, um 20:15 Uhr spielen die Fischtown Pinguins gegen den HC Lausanne. Zwei Tage später, am Donnerstag, 20. August 2026, um 20:15 Uhr, folgt die Partie gegen den HC Ajoie. Zum Abschluss der Reise treffen die Pinguins am Freitag, 21. August 2026, um 19:30 Uhr in Düdingen auf HC Fribourg-Gottéron.

Ende August wartet mit dem CCM-Cup 2026 in Crimmitschau das nächste hochklassige Vorbereitungsturnier. Neben den Fischtown Pinguins Bremerhaven sind Gastgeber Eispiraten Crimmitschau sowie die beiden tschechischen Clubs HC Škoda Plzeň und Mountfield HK vertreten. Die Pinguins bestreiten ihr erstes Spiel am Samstag, 29. August 2026, um 16:00 Uhr gegen Mountfield HK. Am Sonntag, 30. August 2026, um 14:00 Uhr folgt je nach Ausgang der Turnierspiele das Finale oder das Spiel um Platz drei gegen einen der beiden weiteren Teilnehmer.

Ein besonderer Höhepunkt der Vorbereitung findet schließlich am Freitag, 11. September, und Samstag, 12. September 2026, in der Eisarena Bremerhaven statt: der swb-Energie-Cup 2026. Unter dem Motto „Homecoming“ erwartet die Zuschauer ein internationales Teilnehmerfeld mit den Fischtown Pinguins Bremerhaven, den Krefeld Pinguinen, HK Olimpija Ljubljana und Esbjerg Energy.

Unter dem Namen swb-Energie-Cup wird das Turnier seit dem Jahr 2002 ausgetragen. swb, der Energie- und Telekommunikationsdienstleister aus dem Land Bremen, unterstützt die Fischtown Pinguins bereits seit 1997 als Hauptsponsor und freut sich, in diesem Jahr wieder den swb-Energie-Cup ausrichten zu können. Zuletzt fand das Turnier im Jahr 2023 statt. In den beiden folgenden Jahren musste es pausieren, da die Fischtown Pinguins in der Champions Hockey League spielten und der Terminplan keinen Raum für das traditionelle Vorbereitungsturnier ließ. Nun ist der swb-Energie-Cup zurück – mit besonderem sportlichen und emotionalen Fokus.

Das Turnier verbindet sportliche Qualität mit besonderen Geschichten. Mit Thomas Popiesch, dem heutigen Trainer der Krefeld Pinguine, kehrt ein langjähriger Erfolgstrainer der Fischtown Pinguins an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Ebenfalls in Bremerhaven zu Gast sind die Fischtown-Clublegenden Žiga Jeglič und Jan Urbas, die mit HK Olimpija Ljubljana antreten. Ihre Rückkehr wird einen besonderen Rahmen erhalten und auf dem Eis gewürdigt.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Esbjerg Energy. Die dänische Mannschaft steht seit Jahren in freundschaftlicher Verbindung zu den Fischtown Pinguins und sorgt zusätzlich für internationale Klasse im Turnier.

Der Auftakt des swb-Energie-Cups erfolgt am Freitag, 11. September 2026, um 16:30 Uhr mit der Partie Krefeld Pinguine gegen Esbjerg Energy. Um 20:00 Uhr treffen anschließend die Fischtown Pinguins Bremerhaven auf HK Olimpija Ljubljana.

Am Samstag, 12. September 2026, beginnt die erste Begegnung ebenfalls um 16:30 Uhr. Um 20:00 Uhr stehen die Fischtown Pinguins erneut auf dem Eis. Je nach Ergebnis des ersten Turniertages geht es für die Gastgeber dabei entweder um den Turniersieg oder um Platz drei.

Sebastian Furchner, Sportdirektor der Fischtown Pinguins: „Für uns ist der swb-Energie-Cup nicht nur eine emotionale Reise in die Vergangenheit. Es ist auch der finale Testlauf für die Saison 2026/2027. Deshalb erwarte ich spannende und intensive Spiele, bei denen wir sehen wollen, wo wir im Verlauf der Vorbereitung stehen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unserem langjährigen Partner swb dieses traditionelle Turnier wieder ausrichten können.“

Axel Siemsen, Geschäftsführer swb Bremerhaven: „Der swb-Energie-Cup steht für Sport, Emotionen und internationale Begegnungen. Wir freuen uns sehr, dieses traditionsreiche Turnier gemeinsam mit den Fischtown Pinguins wieder möglich zu machen und den Menschen in Bremerhaven ein echtes Highlight zum Start der Saison zu bieten.“

Mit dem Coupe des Bains, dem CCM-Cup und dem swb-Energie-Cup erwartet die Fischtown Pinguins ein anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm mit internationaler Qualität. Der swb-Energie-Cup 2026 verspricht zum Abschluss der Vorbereitung zwei Tage attraktives Eishockey, besondere Wiedersehen und emotionale Momente in der Eisarena Bremerhaven.

Weitere Informationen zu den Turnieren und zum Ticketverkauf folgen.

Vorbereitungsspiele der Fischtown Pinguins 2026/2027 im Überblick

Datum Uhrzeit Wettbewerb Begegnung Ort

Di. 18.08.2026 20:15 Coupe des Bains / Fischtown Pinguins – HC Lausanne / Yverdon

Do. 20.08.2026 20:15 Coupe des Bains / Fischtown Pinguins – HC Ajoie / Yverdon

Fr. 21.08.2026 19:30 Coupe des Bains / Fischtown Pinguins – HC Fribourg-Gottéron / Tübingen

Sa. 29.08.2026 16:00 CCM-Cup / Fischtown Pinguins – Mountfield HK / Crimmitschau

So. 30.08.2026 14:00 CCM-Cup Finale oder Spiel um Platz drei / Crimmitschau

Fr. 11.09.2026 16:30 swb-Energie-Cup / Krefeld Pinguine – Esbjerg Energy / Bremerhaven

Fr. 11.09.2026 20:00 swb-Energie-Cup / Fischtown Pinguins – HK Olimpija Ljubljana / Bremerhaven

Sa. 12.09.2026 16:30 swb-Energie-Cup Spiel um Platz drei oder Finale / Bremerhaven

Sa. 12.09.2026 20:00 swb-Energie-Cup Spiel um Platz drei oder Finale mit den Fischtown Pinguins / Bremerhaven