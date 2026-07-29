Fischtown Pinguins komplettieren ihren Kader – Alex Broadhurst wechselt nach Bremerhaven

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins haben ihre Personalplanungen für die Saison 2026/2027 abgeschlossen.

Mit der Verpflichtung des US-amerikanischen Centers Alex Broadhurst besetzen die Bremerhavener die letzte offene Position im Kader.

Der 33-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus internationalen Top-Ligen mit an die Nordseeküste. Zuletzt stand Broadhurst beim KHL-Club Amur Khabarovsk unter Vertrag. In den vergangenen vier Spielzeiten absolvierte der Linksschütze insgesamt 212 KHL-Partien für Avangard Omsk und Amur Khabarovsk, dabei erzielte er 40 Tore und bereitete 62 weitere Treffer vor. Darüber hinaus sammelte er NHL-Erfahrung bei den Columbus Blue Jackets, absolvierte mehr als 380 Spiele in der AHL und lief zwei Spielzeiten für HIFK Helsinki in Finnlands höchster Spielklasse auf.

Sportdirektor Sebastian Furchner freut sich über den Abschluss der Kaderplanung: „Mit Alex konnten wir genau den Spielertyp verpflichten, nach dem wir gesucht haben. Er ist ein sehr intelligenter Center mit hervorragendem Spielverständnis, der das Spiel lesen und seine Mitspieler in Szene setzen kann. Gleichzeitig übernimmt er Verantwortung in allen Bereichen des Spiels und bringt die Erfahrung aus internationalen Top-Ligen mit. Wir haben uns bei der Besetzung der letzten Kaderposition bewusst Zeit genommen. Umso mehr freuen wir uns, dass sich Alex für unseren Weg entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass er sportlich hervorragend zu unserer Spielidee passt und unsere Mannschaft auch menschlich bereichern wird. Mit seiner Verpflichtung ist unsere Kaderplanung abgeschlossen. Wir freuen uns darauf, Alex gemeinsam mit seiner Familie in Bremerhaven willkommen zu heißen und wünschen ihm einen erfolgreichen Start im Trikot der Fischtown Pinguins.“

Auch Alex Broadhurst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr darauf, Teil dieses Clubs zu werden. Die Vereinsführung war während des gesamten Prozesses äußerst hilfsbereit gegenüber mir und meiner Familie. Ich wollte zu einem Team wechseln und in eine Stadt ziehen, in der meine junge Familie und ich uns wohlfühlen und Teil einer großartigen Gemeinschaft sein können. Ich kann es kaum erwarten, dort anzukommen und diesem Team auf jede erdenkliche Weise zu helfen.“

Alex wird zunächst bei seiner Frau in der Heimat bleiben und sie bis zur Geburt ihres gemeinsamen Kindes begleiten.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Alex Broadhurst @ Elite Prospects

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