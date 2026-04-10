Fischtown Pinguins: Kaderplanung für die Saison 2026/2027 – Abschiede, Dankbarkeit und der Blick nach vorn

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Planungen für den Kader der Fischtown Pinguins in der Saison 2026/2027 schreiten weiter voran.

Neben den bereits veröffentlichten Vertragsverlängerungen von Kristers Gudlevskis, Matthew Abt, Akito Hirose, Phillip Bruggisser, Rayan Bettahar, Maxim Rausch, Ludwig Byström, Nino Kinder, Andy Miele, Bennet Roßmy und Christian Wejse besitzen auch Leon Hungerecker, Nicholas B. Jensen, Vladimir Eminger, Miha Verlic, Nico Krämmer, Alex Friesen, Max Görtz und Colt Conrad gültige Verträge für die kommende Spielzeit.

Auch das Trainerteam der Fischtown Pinguins Bremerhaven mit Cheftrainer Alexander Sulzer, Assistenztrainer Marian Bazany, Torwart- und Videocoach Edgars Lusins sowie Athletiktrainer Marian Schmied bleibt dem Club erhalten.

Doch zur Kaderplanung gehören nicht nur Entscheidungen für die Zukunft, sondern auch Abschiede von Persönlichkeiten, die das Gesicht der Fischtown Pinguins über viele Jahre mitgeprägt haben.

Mit Jan Urbas (446 Spiele/196 Tor/ 205 Assist/401 Punkte), Ross Mauermann (464 Spiele/118 Tore/101 Assist/219 Punkte) und Ziga Jeglic (329 Spiele/74 Tore/206 Assist/280 Punkte) werden drei langjährige Spieler den Club verlassen. Drei Namen, die mit großem Einsatz, Leidenschaft und vielen besonderen Momenten verbunden bleiben werden. Sie haben die Geschichte der Fischtown Pinguins in den vergangenen Jahren auf und neben dem Eis entscheidend mitgeschrieben und werden zu einem späteren Zeitpunkt noch in einem würdigen Rahmen gesondert verabschiedet.

Auch Julius Hudacek, Justin Büsing und Fabian Herrmann werden die Fischtown Pinguins verlassen.

Mit CJ Smith und Chris Strasen laufen derzeit hingegen noch Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit und einen möglichen Verbleib in Fischtown.

Abschiede sind im Sport Teil eines neuen Anfangs – und dennoch fallen sie nie leicht. Jeder einzelne Spieler hat mit seinem Engagement, seinem Charakter und seiner Leidenschaft dazu beigetragen, was die Fischtown Pinguins ausmacht.

Der Club bedankt sich bei allen Spielern von Herzen für ihren Einsatz, ihre Energie und ihre Verbundenheit. Für ihren weiteren privaten und sportlichen Weg wünschen die Fischtown Pinguins ihnen und ihren Familien nur das Beste, viel Erfolg und vor allem Gesundheit.

Auf einige Wege blickt man mit Stolz zurück. Andere beginnen neu. In Dankbarkeit verabschieden wir Spieler, die ein wichtiger Teil unseres Weges waren.

Der Kader der Fischtown Pinguins für die Saison 2026/2027

Torhüter: Kristers Gudlevskis (AL), Leon Hungerecker

Verteidiger: Matthew Abt, Rayan Bettahar, Phillip Bruggisser, Ludwig Byström (AL), Vladimir Eminger, Akito Hirose (AL), Nicholas B. Jensen, Maxim Rausch,

Stürmer: Colt Conrad (AL), Alex Friesen, Max Görtz (AL), Nino Kinder, Nico Krämmer, Andy Miele (AL), Bennet Roßmy, Miha Verlic (AL), Christian Wejse

AL = Importlizenz