Fischtown Pinguins finden in DÃ¼sseldorf in die Spur zurÃ¼ck

Düsseldorf. (MR) Nach den ersten beiden etwas enttäuschenden Null-Punkte-Auftritten in der jüngst gestarteten Saison der PENNY DEL fanden die Fischtown Pinguins heute bei der DEG zur im Magenta Cup gefürchteten Stärke zurück. Hier wie dort nahmen sie den Sieg mit, der heute mit 4:1 sogar um einiges deutlicher ausfiel.

Es gab zunächst wenig Spielfluss, den effektiveren Spielaufbau zeigten die Gäste von der Nordsee. Ihnen gelang es auch einige Male, im Angriffsdrittel Druck aufzubauen. Es brauchte aber eine Strafe gegen Düsseldorfs Marco Nowak, dass die Scheibe im Netz zappelte, und das zügig und schnörkellos (Mitch Wahl, 9.). Eugen Alanov, Daniel Fischbuch sowie Mathias Fromm hatten auf der anderen Seite ihre Chance. Mit der zweiten Strafe gegen die Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

In dieser komischen Saison, die zu Weihnachten gerade einmal 2 oder 3 Spieltage gesehen hat, muten Ligaspiele noch wie Vorbereitung an, doch es geht wirklich schon um Punkte. Punkte, die man in der Kürze und Enge des Spielplans eben nicht „später“ nachholen kann. Die Spieler schienen jedenfalls noch in der Findungsphase zu sein. Pässe wollten einfach nicht dort ankommen, wo ein Düsseldorfer Mitspieler stand, und auch in der Verteidigungszone fehlte teils die Zuordnung. So auch beim zweiten Tor des Abends. Keiner ging wirklich ran, und Ross Mauerman konnte sich quasi die Ecke aussuchen (32.). Es flogen ein paar Türen, als die DEG anschließend das Personal wechselte, denn zufrieden konnte man auf Seiten der Hausherren bisher nicht sein.

Wie laut war die Kabinenansprache?

Holte man jetzt die Messer raus? Nein, die Landeshauptstädter blieben weiterhin zu harmlos. Harmlos und ungenau vor allem auch in Überzahl, denn auch die Gäste nahmen die eine oder andere Strafe. Die Rheinländer kamen kaum einmal in die Aufstellung. Wie es besser geht, zeigten in der 44. Spielminute die Pinguins: Düsseldorfs neuer Defender, Kyle Cumiskey, konnte noch keine 30 Sekunden die für ihn noch unbekannte Kühlbox im ISS Dome inspizieren, als er schon wieder auf das Spielfeld musste. Da hatte erneut die Slowenische Nationalspieler-Reihe, diesmal in Person von Ziga Jeglic zugeschlagen. Und es fehlte weiter am Druck der Hausherren, die das Spiel einfach nicht an sich reißen konnten. Als dann nach einer weiteren vergebenen Chance auf der einen Seite es dann die Seestädter im direkten Gegenzug besser machten (Vladimir Eminger, 53.), war das Spiel endgültig entschieden. Da half auch der Treffer von Alex Barta gegen Ende eines Powerplays (55.) nichts, es blieb bei diesem Endstand von 1:4, der durchaus auch in der Höhe verdient war.

Nebenbei: im ISS Dome sitzen anders als in manch anderer DEL-Halle keine „Pappkameraden“ auf der Tribüne. Die DEG hat die Haupttribüne und auch die Kurve hinter dem Gästetor mit einer Plane überspannt, die den großen Dank an die Hauptsponsoren und Gesellschafter ausdrückt, ohne die diese Saison nicht zu realisieren wäre. Die Fahnen und Banner der Fanclubs liegen und hängen auf der Osttribüne, wo sonst die DEG-Fans stehen.

Weiter geht es für Düsseldorf bereits am Mittwoch, wenn noch in diesem Jahr bei den Krefeld Pinguinen die nächste Möglichkeit besteht, Punkte zu sammeln, um den Quotienten von derzeit 1 zu verbessern. Einen Tag früher, also am Dienstag, haben die Pinguins die heute ebenfalls siegreichen Iserlohn Roosters an der Wesermündung zu Gast.

Ziga Jeglic dreht jubelnd ab – Sportfoto-Sale (DR) Ziga Jeglic dreht jubelnd ab – Sportfoto-Sale (DR)