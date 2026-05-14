Fischtown Pinguins erweitern Kooperationsnetzwerk: Saale Bulls Halle ergänzen Partnerschaft mit den Eispiraten Crimmitschau

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven stellen die Weichen für eine noch engere und nachhaltigere Förderung junger Talente.

Gemeinsam mit den Eispiraten Crimmitschau aus der DEL2 und den Saale Bulls Halle aus der Oberliga wurde in den vergangenen Monaten ein gemeinsames Kooperationsprojekt entwickelt, das künftig eine durchgängige sportliche Perspektive von der Oberliga über die DEL2 bis in die PENNY DEL ermöglichen soll.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, jungen Spielern ein strukturiertes Umfeld zu bieten, in dem sie entsprechend ihres individuellen Entwicklungsstandes gefördert und zugleich sportlich gefordert werden. Durch die Verzahnung dreier Leistungsstufen entsteht ein System, das Talenten kurz-, mittel- und langfristig optimale Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen soll.

Die seit vielen Jahren hervorragend funktionierende Partnerschaft zwischen den Fischtown Pinguins und den Eispiraten Crimmitschau wird damit um einen weiteren starken Standort ergänzt. Mit den Saale Bulls Halle kommt ein ambitionierter Oberligist hinzu, der jungen Spielern zusätzliche Eiszeiten, Verantwortung und Entwicklungsschritte im professionellen Umfeld ermöglichen kann.

Sebastian Furchner, Sportdirektor der Fischtown Pinguins Bremerhaven, erklärt: „Wir haben in den vergangenen Monaten viele sehr gute und konstruktive Gespräche geführt. Unser gemeinsames Ziel ist es, ein durchgängiges System zu etablieren, in dem junge Spieler bestmöglich ausgebildet, gefördert und gefordert werden. Die Zusammenarbeit mit Crimmitschau funktioniert seit vielen Jahren hervorragend. Mit den Saale Bulls kommt nun ein weiterer Partner hinzu, der sportlich sehr gut in dieses Konzept passt. Für uns ist es wichtig, jungen Talenten realistische Entwicklungsschritte aufzuzeigen und ihnen auf unterschiedlichen Leistungsniveaus die Möglichkeit zu geben, sich individuell weiterzuentwickeln.“

Ronny Bauer, Geschäftsführer der Eispiraten Crimmitschau, sagt: „Die Kooperation mit Bremerhaven ist über viele Jahre gewachsen und von großem Vertrauen geprägt. Wir freuen uns, dass dieses Modell nun gemeinsam mit den Saale Bulls erweitert wird. Für junge Spieler ist es entscheidend, dass sie in ihrer Entwicklung nicht stagnieren, sondern passende Spielpraxis und Verantwortung erhalten. Durch diese Zusammenarbeit können wir noch gezielter auf die individuellen Bedürfnisse der Spieler eingehen und ihnen eine klare Perspektive innerhalb eines starken sportlichen Netzwerks bieten.“

Christian Hommel, Sportdirektor und Headcoach der Saale Bulls Halle, ergänzt: „Für die Saale Bulls ist diese Kooperation ein wichtiger Schritt. Wir möchten jungen, talentierten Spielern die Möglichkeit geben, sich bei uns auf hohem Oberliga-Niveau zu beweisen, Eiszeit zu sammeln und Verantwortung zu übernehmen. Die Zusammenarbeit mit Bremerhaven und Crimmitschau bietet dafür ideale Voraussetzungen. Wir sehen uns als aktiven Entwicklungspartner in diesem System und freuen uns darauf, gemeinsam Spieler weiterzubringen.“

Mit der neuen Dreier-Kooperation möchten die beteiligten Clubs ein nachhaltiges Entwicklungsmodell schaffen, das jungen Spielern klare Perspektiven bietet und gleichzeitig die sportliche Qualität aller Partner stärkt. Die Fischtown Pinguins, die Eispiraten Crimmitschau und die Saale Bulls Halle setzen damit ein gemeinsames Zeichen für langfristige Nachwuchs- und Talentförderung im deutschen Eishockey.