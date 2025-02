Fischtown Pinguins drehen das Spiel gegen Iserlohn innerhalb von zehn magischen Minuten

Bremerhaven. (MK) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben das Nachholspiel gegen die Iserlohn Roosters nach zähem Start mit 5:2 nach einem 0:2 Rückstand gewonnen.

Für beide Teams war es Spiel eins nach einem einschneidenden Ereignis. Für Bremerhaven war das Nachholspiel der erste Heimauftritt nach dem Spielabbruch am 17. Januar. Iserlohn trat zum ersten Spiel nach der Ära von Ex-Headcoach Doug Shedden an.

Bei den Fischtown Pinguins waren Miha Verlic, Christian Wejse und Rayan Bettahar wieder mit an Bord. Iserlohns Interims-Headcoach Franz-David Fritzmeier hatte einige Anpassungen im Lineup vorgenommen. Unter anderem setzet er wieder auf den genesenen Torwart Andy Jenike, baute ein wenige seine Abwehrpärchen um und reihte Tyler Boland neben Michael Dal Colle und Jake Virtanen ein.

Starker Beginn der Roosters

Beide Teams drückten von Beginn an gleich mal aufs Gaspedal. Iserlohns Broda (2.) und Fischtowns Büsing (3.), der einen Abpraller an den Pfosten setzte, hatten die ersten Großchancen. Als Iserlohns Boland nach dreieinhalb Minuten den Puck in der zentralen Position bekam, fackelte er nicht lange um das Spielgerät mit einem platzierten Handgelenkschuss zum 0:1 ins Tor zu befördern. Bremerhaven wirkte etwas fahrig im Spielaufbau, kam aber nach dem Powerbreak besser ins Spiel. Die erste Strafe im Spiel gegen Iserlohns Osburn (16.) nutzten die hochkonzentrierten Gäste zu einem Konter, den Cornel nach Zuspiel von Boland mit einem Schuss ins kurze Eck zum 0:2 abschloss.

Fischtown dreht nach Urbas´ Anschlusstreffer auf

Im zweiten Drittel überstanden die Gäste direkt eine Strafe gegen Ex-Pinguin Virtanen. Jensen kassierte in der 28. Minute die erste Strafe gegen Bremerhaven. Iserlohns Powerplaychancen durch Ugbekile und Boland waren aber eine sichere Beute von Fischtowns Goalie Gudlevskis. Direkt nach dem Powerbreak verkürzten die Gastgeber durch Urbas. Einen Abpraller vor Keeper Jenike verwertete der Slowene gedankenschnell zum 1:2 Anschlusstreffer. Es folgte die bis dahin beste Phase der Nordlichter mit Chancen durch Scheel und Büsing, die aber scheiterten. Besser machte es Geburtstagkind Herrmann, der einen Abpraller (35.) zum 2:2 Ausgleich einnetzte. Zieglers Strafe (39.) nutzten die Pinguins nach 12 Sekunden Überzahl durch Jensens Schuss von der blauen Linie zur erstmaligen Führung. Fast mit der Pausen-Sirene hatte Jentzsch noch eine gute Konterchance der Gäste, die Gudlevskis aber abwehren konnte. Mit dem 3:2 ging es somit nach vierzig Minuten in die Pause.

Byström und Urbas machen den Deckel drauf

Das letzte Drittel blieb intensiv mit vielen Zweikämpfen und geblockten Schüssen. Die Hausherren blieben effektiver: Byströms „Strahl“ (48.) schlug zum 4:2 ein. Bremerhaven spulte sein Programm routiniert weiter ab und hatte in Urbas den Mann für die endgültige Entscheidung, als dieser in der 55. Minute aus dem Bullykreis ins rechte obere Eck zum 5:2 traf. Iserlohn versuchte noch einmal während Verlic´ Strafe (58.) zu verkürzen, aber auch das gelang nicht mehr. Am Ende blieben drei verdiente Punkte in der Seestadt. Für Iserlohn war es ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Hälften. Durch zehn magische Minuten brachten sich die Nordlichter zurück ins Spiel.

Tabelle / Ausblick

In der Tabelle hat sich wenig verändert. Die einen Punkt vor den Roosters stehenden Düsseldorfer kassierten in Berlin im zweiten Nachholspiel des Abends eine 10:2 Packung. Bremerhaven festigt den fünften Platz.

Bereits am Freitag geht es für beide Teams weiter. Bremerhaven empfängt die Eisbären Berlin. Am Iserlohner Seilersee steigt vor längst ausverkauftem Haus das direkte Abstiegs-Derby gegen Düsseldorf.

Statistik

Tore: 0:1 (03:32) Boland (Virtanen/Dal Colle), 0:2 (15:57) Cornel (Boland) 4-5SHG, 1:2 (30:04) Urbas (Abt/Jeglic), 2:2 (34:09) Herrmann (Urbas/Jensen), 3:2 (38:29) Jensen 5-4PP, 4:2 (47:38) Byström (Görtz/Jensen), 5:2 (54:24) Urbas (Eminger/Görtz)

Strafen: 6 – 8

Schüsse: 32 – 24

Schiedsrichter: Schadewaldt, Gofman (Ponomarjow/Giesen)

Zuschauer: 4.497

Bremerhaven – Gudlevskis – Appendino, Eminger; Abt, Bruggisser; Byström, Jensen; Bettahar – Urbas, Jeglic, Verlic; Mauermann, Vikingstad, Görtz; Kinder, Friesen, Herrmann; Scheel, Wejse, Büsing

Iserlohn Roosters: Jenike -Dietz, Osburn; Labrie, Ugbekile; Gormley, Quaas; Jobke – Dal Colle, Virtanen, Boland; Ziegler, Cornel, Jentzsch; Broda, Gersich, Thomas; Saffran, Rutkowski, Nieleck

