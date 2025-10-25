Fischtown: Holen die Pinguins Julius Hudacek aus Dresden für den lange verletzten Kristers Gudlevskis?

Bremerhaven. (Fischtown Pinguins / EM) Nach einer Trainingsverletzung wird Torhüter Kristers Gudlevskis in den kommenden Tagen operiert. Das vermelden die Fischtown Pinguins über ihre Webseite.

Der lettische Nationalspieler und zweifache „Torhüter des Jahres“ in der PENNY DEL wird dem Team mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen.

Sportdirektor Sebastian Furchner erklärt: „Es ist in erster Linie für Guddy eine sehr schlechte Nachricht, besonders in einer Saison, in der auch Olympische Spiele für die Spieler anstehen. Wir wünschen Guddy eine schnelle Heilung und gute Genesung! Aber auch für uns als Mannschaft ist es natürlich eine Situation, die sich niemand wünscht. Wir beraten uns mit der nötigen Ruhe und werden sehen, wie wir reagieren.“

Es scheint also nicht ausgeschlossen, dass die Nordlichter auf der Torhüterposition nachbessern werden. Mit Leon Hungerecker haben sie im Sommer einen ambitionierten Goalie aus Nürnberg verpflichtet, der auch schon sechs Partien absolviert hat. Der dritte Torwart, Christopher Strasen (23), verfügt über keinerlei Profierfahrung.

Julius Hudacek ein Kandidat bei den Pinguins?

Das den Pinguins sehr nahestehende Portal „Nord24“ hat direkt den Dresdner Julius Hudacek als möglichen Neuzugang ins Gespräch gebracht. Hudacek (37) war im Sommer von den Kölner Haien zu Aufsteiger Dresden gewechselt. Dort bekam er nun den Ex-Frankfurter Jussi Olkinuora vor die Nase gesetzt. In dieser Woche war Hudacek bei den Eislöwen freigestellt.

Dresdens Geschäftsführer Matthias Roos erklärte zur Situation von Julius Hudacek am Freitag bei MagentaSport: „Freigestellt ist nicht das Wort, das wir benutzt haben. Im Grunde genommen war es so: Ich war mir nicht sicher, ob Julius mit dem Kopf wirklich in Dresden ist. Es gab Gespräche mit einem anderen Trainer aus der DEL, der ihn wohl gerne hätte. Ich hab das dann nicht von Julius gehört, sondern von Dritten erfahren. Das hat mir natürlich nicht gefallen. Deswegen habe ich zu ihm gesagt, dass wir diese Woche ohne ihn planen, am Wochenende mit den Torhütern Olkinuora und Janick Schwendener gehen werden und er soll sich Gedanken machen, was er möchte. Dazu haben wir uns noch zweimal unter der Woche ausgetauscht. Das ist der aktuelle Stand. Das hat mir nicht gefallen und dann wollte ich von Julius wissen, ob er mit dem Kopf hier in Dresden ist oder etwas anderes machen möchte.“

Gerüchten zufolge hatten die Kölner Haie ein Interesse an einer Rückkehr von Hudacek, da dort Felix Brückmann längerfristig ausfällt. Die Haie haben nun allerdings den Finnen Janne Juvonen (31) verpflichtet. Schlagen nun die Fischtown Pinguins bei Hudacek zu?

Bremerhaven kann auf baldige Rückkehr von Bruggisser und Urbas hoffen

Auch Phillipp Bruggisser ist aktuell zum Zuschauen gezwungen. Der Verteidiger wird – je nach Heilungsverlauf – nach der Novemberpause zurückerwartet.

Bei Jan Urbas handelt es sich um eine Day-to-Day-Verletzung. Sebastian Furchner dazu: „Wir sind guter Dinge, dass Jan kurzfristig wieder bei unserer Mannschaft sein kann.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!