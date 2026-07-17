Finnland: Der Tampere Hockey Club KOOVEE lebt trotz Insolvenz weiter

Tampere. (DR) Tampere ist eine Eishockeystadt. Das ist eine Tatsache, die niemand bestreitet. Die Rivalen Ilves und Tappara dominieren seit Jahren die sportlichen Schlagzeilen in der Stadt, versammeln an jedem Heimspieltag Tausende von Zuschauern in der gemeinsam genutzten „Nokia Arena“.

Aber die Tampere-Hockeykarte war nie nur eine Zwei-Team-Geschichte. Der dritte Club im Bunde der Stadt zwischen den beiden Seen Näsijärvi und Pyhäjärvi war immer KOOVEE – ein Verein, der das Eishockey auf seine eigene Weise lebt, und bislang seine Heimspiele in der Hakametsä 2 austrug. KOOVEE´s Hockeygeschichte ist nicht die Geschichte der Liiga-Teams oder die der internationalen Stars. Es ist eine Geschichte voller Leidenschaft, Ausdauer und dem besonderen Gefühl, das nur das Spiel des eigenen Vereins erwecken kann. Und genau deshalb lohnt es sich, sie zu erzählen, auch wenn der Spielbetrieb der Profimannschaft aktuell wegen der Nichterteilung einer Lizenz für die Mestis ruht und der Club 2024 Insolvenz anmelden musste! Alle Nachwuchsteams blieben aber erhalten.

Die Eishockeywurzeln von KOOVEE

Eishockey landete bei KOOVEE (finnisch K = Koo und V = Vee, in der Bedeutung Kilpa (Wettkampf) und Veljet (Brüder) also „Wettkampf Brüder“), sowie auch in vielen anderen finnischen Orten nach und nach und unwiderruflich. Die Popularität des Sports explodierte in Finnland in den 1950er und 1960er Jahren, und in Tampere war der Eishockey-Boom besonders stark. KOOVEE, das bis dahin vor allem für Ringen und Orientierungslauf bekannt war, gründete schon 1929 eine eigene Hockey-Abteilung, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Die ersten Jahre waren ein Lernen. Die Ressourcen waren begrenzt, und der Wettbewerb in Tampere war rücksichtslos. Ilves und Tappara hatten gefühlt einen jahrzehntelangen weiten Vorsprung, und sie versammelten die talentiertesten Spieler der Stadt in ihren Reihen. Aber es gab etwas an KOOVEE, was andere Clubs nicht hatten: einen Underdog-Geist, der bestimmte Typen von Spielern und Unterstützern anzog und hervorbrachte. Auf diese Art und Weise konnte dann 1968 auch die erste und einzige, umjubelte finnische Meisterschaft eingefahren werden.

Mestis Jahre und der Aufbau eines wettbewerbsfähigen Teams

Aber die wirkliche Kontinuität von KOOVEE´s Hockey begann, als das Team seinen Platz in der Mestis erhielt, Finnlands zweithöchstem Liganiveau, und sich dort auf Jahre etablieren konnte. Die Mestis ist eine Serie, in der das Spiel allgemein härter ist, Emotionen hoch sind und wirklich jedes Spiel zählt. Es ist auch eine Serie, in der besonders das Gemeinschaftsgefühl betont wird – die Tribünen sind bei den Spielen sicher nicht immer so voll, aber diejenigen, die kommen, kommen aus vollem Herzen. KOOVEE´s Mestis-Jahre haben alle Facetten des Sports bereit gehalten. Es gab Saisons, in denen das Team in den letzten Runden um einen Playoff Platz gekämpft hat. Es gab Phasen, in denen die Dinge einfach nicht funktioniert haben. Und dann gab es diese magischen Nächte, in denen alles in Wallung gerät – die Verteidigung hält, der Angriff rollt und die Fans das Team über ihre eigenen Grenzen hinaushob.

Eines der großen Dinge an Mestis ist, dass nichts selbstverständlich ist. In der Liiga kauft Geld den Erfolg, aber in der Mestis erfordert der Aufbau eines Teams Kreativität, ein gutes Auge und vor allem gutes Coaching. Im Laufe der Jahre hat KOOVEE es geschafft, Spieler zu finden, die in den Statistiken vielleicht nicht sonderlich geeignet sind, aber genau das, was benötigt wird, in das Team bringen.

Talentierte Spieler hervorbringen

Eine der wichtigsten Aufgaben der Eishockey-Abteilung von KOOVEE war immer die Nachwuchsarbeit. Der Verein hat zahlreiche Spieler hervorgebracht, die in höheren Ligen etabliert sind. Darauf können die Leute bei KOOVEE wirklich stolz sein – die Rolle des Ausbildungsclubs erscheint nicht in den Titeln, aber es ist eine enorm wertvolle Arbeit. Das Junioren Hockey bei KOOVEE basiert seit jeher auf der Idee, dass sich jeder Spieler in seinem eigenen Tempo entwickeln kann. Der Fokus liegt nicht nur auf wettbewerbsfähige Ergebnisse, sondern auch darauf, dass junge Menschen die Grundlagen des Sports, das „Teamplay“ und dem eines sportlichen Lebensstils erlernen. Diese Philosophie trägt Jahr für Jahr Früchte. Viele der Spieler, die KOOVEE verlassen haben, erinnern sich mit Herzenswärme an ihren Ausbildungsclub. Der Verein ist ein Ort, an dem sie Hockey leben können – nicht um immer nur zu gewinnen, sondern es ist das Spiel selbst, und das Gefühl und die Chance, möglichst zu Beginn des Spiels auf dem Eis zu stehen.

Nicht nur Teil der Masse, sondern Teil von etwas Authentischem

KOOVEE`s Fankultur ist ein Phänomen für sich. Wenn es zwei Liiga Clubs in der selben Stadt gibt, könnte man sich vorstellen, dass die Anhänger des kleineren Clubs irgendwie von geringerem Wert sind. Aber es ist das Gegenteil der Fall. KOOVEE´s Fans sind oft diejenigen, die sich bewusst auf ihre eigene Weise entschieden haben – sie wollen nicht Teil der Masse sein, sondern Teil von etwas Authentischerem und Intimeren. In KOOVEE´s Spielen ist die Atmosphäre intim, aber intensiv. Die Spieler sind im Auditorium namentlich bekannt, rufen Anweisungen zur Seite und trinken während der Pause einen Kaffee mit einer Fangruppe. Es ist Hockey von seiner besten, ursprünglichen Seite – kein Spektakel, sondern ein Sport, bei dem jeder Zuschauer Teil der Geschichte ist. Vor allem lokale Spiele waren schon immer die Höhepunkte des Jahres. Wenn KOOVEE auf ein anderes Team von Tampere oder einem nahegelegenen Rivalen trifft, ist die Atmosphäre in der Halle elektrisiert. Das sind die Nächte, für die die gesamte Saison gespielt wird.

Herausforderungen und Überleben

Um ehrlich zu sein, die Art und Weise von KOOVEE´s Hockey war nicht immer auf Rosen gebettet. Finanziell ist die Leitung des Mestis-Teams eine ständige Herausforderung, wie man 2024 schmerzlich mit dem Lizenzentzug erfahren musste. Das Sponsoring-Geld fließt nicht auf die gleiche Weise wie in der Liiga, und der Verein muss kreative Lösungen finden, um die Action am Laufen zu halten.

Es gab Phasen, in denen der sportliche Erfolg weit weg war und die Zuschauerzahl zurückgegangen ist. In diesen Momenten wird die wahre Natur des Clubs offenbart. KOOVEE hat nie aufgegeben – nicht, wenn es finanziell schwierig war, nicht wenn die Mannschaft ein Spiel nach dem anderen verloren hat und wenn andere an der Zukunft des Vereins gezweifelt haben.

Diese Beharrlichkeit ist etwas, das man nicht mit Geld kaufen kann. Es kommt von innen, der Gemeinschaft, die seit Jahrzehnten um KOOVEE herum aufgebaut ist.

Eishockey-KOOVEE im Coronajahr 2020

Das Jahr 2020 hat sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich gebracht. Die Coronavirus-Pandemie traf die gesamte finnische Eishockeykultur heftig, und KOOVEE war da keine Ausnahme. Aber die Gemeinschaft des Vereins zeigte einmal mehr seine Stärke – mit ehrenamtlicher Arbeit und Teamgeist wurden die Aktivitäten auch in den schwierigsten Zeiten aufrecht erhalten. Was KOOVEE Hockey sportlich aber nicht überlebte, war die Lizenzierung des A-Teams für die Mestis Saison 2024-25. Der finnische Eishockeyverband verweigerte dem Club unter fadenscheinigen Gründen die Genehmigung für eine weitere Saison. KOOVEE meldete Insolvenz an, die Nachwuchsteams blieben allesamt bestehen. Mittlerweile blickt der Verein aber mit neuer Begeisterung nach vorne.

Was bedeutet KOOVEE Hockey?

Das finnische Eishockey lebt und atmet in allen Ligastufen. Die Liiga bekommt Aufmerksamkeit, aber auch in der Mestis und den unteren Ligen, die diesen Sport zu etwas Besonderem machen, ist viel los. KOOVEE´s Hockey ist ein perfektes Beispiel dafür. Es ist kein Glamour-Hockey das gespielt wird, es sind nicht Millionen von Euro, die fließen. Es ist eine Gruppe von Menschen, die Hockey liebt und gemeinsam spielen will. Es ist eine Gemeinschaft, die sich in der Halle versammelt, um ihre Selbigen zu ermutigen. Und es ist eine Tradition, die von Generation zu Generation weiter gegeben wird. Tamperes Hockeygeschichte ist dank KOOVEE reicher. Und solange es in Tampere Menschen gibt, die Eishockey auf echte und eigene Weise erleben wollen, hat KOOVEE´s Hockey eine Zukunft.