Finnischer Verteidiger für den Kader des EHC Freiburg, aber auch ein weiterer Abgang steht fest

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 28-jährigen Sameli Ventelä können die Wölfe-Verantwortlichen einen weiteren Neuzugang und Importspieler im Breisgau begrüßen.

Der Defensivspezialist lernte in seinem Heimatland in der Nachwuchsabteilung von Hämeenlinnan Pallokerho das Eishockeyspielen. Seine erste Station im Seniorenbereich absolviert Ventelä 2015 bei SaPKo in der zweiten finnischen Liga und konnte hier mit einer Ausbeute von 29 Scorerpunkten und einer Plus-Minus-Statistik von +26 den Titel „Rookie oft the Year“ für sich beanspruchen. In der Saison 2018/19 trug Ventelä dann das Trikot von Ketterä in der finnischen Mestis und spielte hierbei eine tragende Rolle beim Gewinn der Meisterschaft. Mit 28 Scorerpunkten in der Hauptrunde und weiteren 14 Scorerpunkten in den Playoffs wurde der Verteidiger zum „Playoff MVP“ gewählt und griff dabei noch die beiden Titel als Verteidiger mit den meisten Vorlagen und den meisten Punkten ab.

Seine erste Anlaufstelle außerhalb seines Heimatlandes fand der Linksschütze 2019 beim HK Dukla Michalovce in der ersten slowakischen Liga, für die er insgesamt zwei Jahre auf dem Eis stand und dabei 28 Scorerpunkte verzeichnen konnte. Die letzten beiden Spielzeiten stand Ventelä in Diensten von HK 32 Liptovsky Mikulas, ebenfalls in der ersten slowakischen Liga, und konnte auch in dieser Zeit noch einmal 60 Scorerpunkte auf seinem Konto verbuchen. In der kommenden Saison wird Sameli Ventelä nun das Trikot unseres EHC Freiburg tragen.

Peter Salmik, Sportdirektor der Wölfe: „Ich habe Sameli schon einige Jahre beobachtet und freue mich sehr, dass wir ihn nun von uns und unserer Philosophie überzeugen konnten. Er ist ein Verteidiger mit Gardemaßen, kann gut Schlittschuhlaufen, hat einen guten Schuss und ist technisch hervorragend ausgebildet. Er wird in unserer Defensive als Anführer vorangehen und wird uns auch mit seinen offensiven Qualitäten viel Freude bereiten.“

Neuzugang Sameli Ventelä ergänzt: „Ich freue mich darauf, ein Teil des EHC Freiburg zu werden und bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen werden. Für mich ist es der erste Berührungspunkt mit Deutschland und ich kann es kaum erwarten auch die Gegend und die Kultur außerhalb der Eisfläche kennenzulernen.“

Kyle Sonnenburg auf der Seite der Abgänge

Nicht mehr im Kader steht derweil der 37-jährige Kyle Sonnenburg. Der Verteidiger kam vergangenes Jahr aus Frankfurt in den Breisgau und konnte in 43 Saisonspielen 22 Scorerpunkte für sich verbuchen. Der EHC Freiburg bedankt sich bei Kyle Sonnenburg für seinen Einsatz im Trikot der Wölfe und wünscht ihm für seine Zukunft sowohl privat als auch sportlich nur das Beste.

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2023/24

Cheftrainer: Timo Saarikoski (HC Kosice)

Co-Trainer: Sami Lehtinen (Skautafélag Akureyrar)

Torwarttrainer: Lukas Smolka

Tor: Patrik Cerveny, David Zabolotny (Comarch Cracovia), Luis Benzing.

Verteidigung: Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios, Mick Hochreither, Marcus Gretz (Hammer Eisbären), Philipp Wachter (EC Bad Nauheim), Marvin Neher, Simon Danner, Niclas Hempel (Nachwuchs), Sameli Ventelä (HK Dukla Michalovce).

Sturm: Nikolas Linsenmaier, David Makuzki, Shawn O’Donnell, Parker Bowles (Sparta Sarpsborg), Ludwig Nirschl (Tölzer Löwen), Christian Billich, Dante Hahn (Rostock Piranhas), Lennart Otten, Konstantin Bongers, Sebastian Hon, Valentino Klos (Grizzlys Wolfsburg), Nick Master (Maine Mariners), Paul Bechtold (Nachwuchs).

