Finnischer TopstÃ¼rmer Eetu Elo wechselt zu den EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Gleich zwei Osterüberraschungen bei den EV Lindau Islanders: Der Eishockey-Oberligist gab die Verpflichtung des finnischen Topstürmers Eetu Elo bekannt und verkündete gleichzeitig die langfristige Vertragsverlängerung des Sportlichen Leiters, Milo Markovic.

Elo kommt von den Saale Bulls aus der Oberliga Nord und wird mit der Nummer 76 bei den Islanders auf Torejagd gehen.

Mit der Verpflichtung von Eetu Elo ist den Lindauern erneut ein großartiger Transfer gelungen. Der 28 Jahre alte Finne erhält bei den Islanders einen Vertrag für die kommende Saison. Bestens bekannt dürfte den Lindauer Anhängern der linke Flügelstürmer noch aus seiner Zeit bei den Bayreuth Tiger sein. Dort konnte der umtriebige Angreifer mit 60 Scorerpunkten (37 Tore / 23 Assists) in nur 36 Spielen glänzen. Nach der Insolvenz in Bayreuth wechselt der Stürmer noch während der Saison 2023/2024 zu den Saale Bulls in die Oberliga Nord und machte dort weiter, wo er in Bayreuth aufgehört hatte. In den verbleibenden Spielen der Saison scorte er für die Bulls in 13 Spielen mit 19 Punkten. Und auch in der seit kurzem abgelaufenen Spielzeit war der Linksschütze an der Saale der unangefochtene Topscorer mit 55 Punkten (27 Tore / 28 Assists).

In Lindau will der Angreifer an seine starken Leistungen anknüpfen und dem Team helfen, die positive Entwicklung fortzusetzen. Dass den Islanders – trotz einiger Konkurrenz – ein solcher Transfer gelang, freut den sportlichen Leiter Milo Markovic besonders: „Eetu ist ein kreativer Stürmer, der insbesondere durch seinen Torinstinkt heraussticht. Es spricht für unsere gute Arbeit, dass sich ein Stürmer wie Elo für unseren Standort entscheidet. Wir sind froh, dass er in Zukunft für uns auf Torejagd gehen wird.“

Das Eishockeyspielen erlernte Eetu Elo bei KooKoo in seiner finnischen Heimatstat Kouvola. Dort blieb er bis zur Saison 2013/2014, ehe in die U18 der Pelicans nach Lathi wechselte. In dieser Zeit wurde er auch finnischer Junioren-Nationalspieler und war im Team mit aktuellen NHL-Stars wie Jesse Puljujärvi (Florida Panthers), Patrik Laine (Montrael Canadiens), Mikko Rantanen (Dallas Stars) oder Kasperi Kapanen (Edmonton Oilers). Bis zur Saison 2016/2017 blieb Elo in Lathi und wechselte anschließend in die Herrenmannschaft zu Heinolan Peliitat nach Heinola. Nach zwei Spielzeiten in Heinola gab es noch zwei Saisons bei TuTo Hockey in Turku, ehe der Stürmer erstmals ins europäische Ausland wechselte. Elo verbrachte je eine Spielzeit in Polen (STS Sanok), Slowenien (HDD Jesenice) und Ungarn (Budapest Jégkorong Akadémia HC) und sorgte bei jedem Verein für Furore. 2023/2024 folgte dann der Wechsel nach Bayreuth in die Oberliga Süd.

Eine weitere großartige Neuigkeit ist, dass Milo Markovic den Islanders als Sportlicher Leiter erhalten bleibt. Die Islanders statteten ihren „sportlichen Macher“ deshalb mit einem unbefristeten Vertrag aus. „Zusammen mit Trainer Michael Baindl hat Milo den emotionalen Bogen zu den Fans geknüpft. Mit seinem tiefgreifenden Netzwerk und seiner Leidenschaft fürs Eishockey schafft er es immer wieder, die richtige Mosaiksteinchen fürs Team zu finden, um damit den Erfolg des EVL sicher zu stellen“, sagte der 1. Vorsitzende der Islanders, Bernd Wucher. Milo Markovic sei zudem ein konsequenter Verfechter des dualen EVL-Weges, also die Verbindung von Ausbildung/Beruf mit semi-professionellen Eishockey. Wucher: „Er schafft es, den dualen Weg gut einzusetzen.“

Zusammen mit dem Headcoach Michael Baindl wird es erneut die Hauptaufgabe von Markovic sein, eine schlagkräftige Mannschaft für die kommenden Spielzeiten aufzustellen. Der Austausch ist hervorragend und beide brennen schon sehr auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Die schon getätigten Verlängerungen zeigen, dass man hier sehr aktiv ist. Weitere Neuzugänge sind fixiert oder stehen ebenfalls kurz vor der Vollendung. Die guten Kontakte im Eishockey und die Tatsache weiterhin für seinen “Herzensverein“ in seiner Geburtsstadt tätig zu sein dürfen, machte die Verlängerung der Zusammenarbeit zwischen den Lindauer Verantwortlichen und Milo Markovic recht schnell und unkompliziert.

Kaderstatus 2025|2026 zum 21.04.2025

Tor: Daniel Filimonow (neu: Lausitzer Füchse/DEL2)

Verteidigung: Fabian Baßler (Vertrag verlängert), Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag),

Steffen Tölzer (hat Vertrag),

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Eetu Elo (neu: Saale Bulls/OLN), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Žan Jezovšek (Vertrag verlängert), Marcus Marsall (Vertrag verlängert),

Damian Schneider (hat Vertrag), Nico Strodel (Vertrag verlängert)

Trainer: Michael Baindl (hat Vertrag – vorzeitig verlängert)

