Finnischer Top-StÃ¼rmer fÃ¼r die EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Roope Ranta verstärkt den Angriff der Blau-Weißen: Der 32-jährige Finne hat bei den Eislöwen unterschrieben und wird am Abend in Dresden erwartet.

Ranta gehörte in den vergangenen Jahren zu den Top-Spielern der DEL2. In den letzten beiden Spielzeiten erzielte er für die Heilbronner Falken und die Löwen Frankfurt in insgesamt 106 Spielen 64 Tore und bereitete 81 Treffer vor. Für den in Helsinki geborenen Ranta sind die Dresdner Eislöwen die fünfte Station in der DEL2. Er wird mit der Rückennummer 88 auflaufen.

Rico Rossi, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Roope Ranta ist ein Name, der auf jeden Fall bekannt ist in dieser Liga. Er hat in der DEL2 gezeigt, wozu er in der Lage ist und genau das erwarten wir uns auch von ihm, nämlich Tore.“