Finnischer StÃ¼rmer Oula Palve stÃ¶sst zum EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten muss in den kommenden Wochen auf Brandon Gignac verzichten.

Der StÃ¼rmer fÃ¤llt aufgrund einer neuen Verletzung fÃ¼r voraussichtlich 4 bis 6 Wochen aus.

Um auf den verletzungsbedingten Ausfall zu reagieren, konnte der EHC Kloten kurzfristig eine LÃ¶sung finden: Oula Palve, der finnische StÃ¼rmer mit internationaler Erfahrung, stÃ¶sst per sofort zum Team. Er wird den EHC Kloten bis zum 30. November 2025 verstÃ¤rken.

Ricardo SchÃ¶dler (Sportchef): â€žDas war absolut nicht geplant und kam fÃ¼r uns unverhofft. Nichtsdestotrotz mÃ¼ssen wir nach vorne schauen und wir sind froh, so schnell eine passende LÃ¶sung gefunden zu haben.â€œ

Der EHC Kloten freut sich, Palve im Team willkommen zu heissen und wÃ¼nscht Gignac eine gute Genesung.

