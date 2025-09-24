Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC KlotenTransfermarkt Int.

Finnischer StÃ¼rmer Oula Palve stÃ¶sst zum EHC Kloten

24. September 20251 Mins read24
EHC Kloten
Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten muss in den kommenden Wochen auf Brandon Gignac verzichten.

Der StÃ¼rmer fÃ¤llt aufgrund einer neuen Verletzung fÃ¼r voraussichtlich 4 bis 6 Wochen aus.

Um auf den verletzungsbedingten Ausfall zu reagieren, konnte der EHC Kloten kurzfristig eine LÃ¶sung finden: Oula Palve, der finnische StÃ¼rmer mit internationaler Erfahrung, stÃ¶sst per sofort zum Team. Er wird den EHC Kloten bis zum 30. November 2025 verstÃ¤rken.

Ricardo SchÃ¶dler (Sportchef): â€žDas war absolut nicht geplant und kam fÃ¼r uns unverhofft. Nichtsdestotrotz mÃ¼ssen wir nach vorne schauen und wir sind froh, so schnell eine passende LÃ¶sung gefunden zu haben.â€œ

Der EHC Kloten freut sich, Palve im Team willkommen zu heissen und wÃ¼nscht Gignac eine gute Genesung.

3055
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner EislÃ¶wen am Ende der Hauptrunde?

Previous post EisbÃ¤r Lean Bergmann muss fÃ¼r unsportliches Verhalten Geldstrafe zahlen

