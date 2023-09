Finnischer Olympiasieger und Weltmeister zu den Tigers

Artikel anhören Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten per sofort den finnischen Weltmeister und Olympiasieger Saku Mäenalanen. Der Stürmer wechselt mit einem Dreijahresvertrag...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten per sofort den finnischen Weltmeister und Olympiasieger Saku Mäenalanen.

Der Stürmer wechselt mit einem Dreijahresvertrag zu den SCL Tigers.

Saku Mäenalanen (192 cm/94 kg) bestritt letzte Saison 69 Spiele für die Winnipeg Jets in der NHL. Beim kanadischen NHL-Team verbuchte der 29-jährige 11 Skorerpunkte (4 Tore/7 Vorlagen). In der vorletzten Saison 2021/22 spielte Mäenalanen bei Kärpät – mit denen er drei Mal den Titel holte – in der finnischen Liiga, wo er in 54 Spielen 42 Skorerpunkte verzeichnete. In derselben Saison gewann Mäenalanen an der Seite von Tigers-Captain Harri Pesonen mit Finnland den Weltmeistertitel und olympisches Gold. Der grossgewachsene Power-Flügel trifft heute, Donnerstag, in Langnau ein. Wann er das erste Mal für die Tigers im Einsatz stehen wird ist noch offen.

Die SCL Tigers freuen sich, dass mit Saku Mäenalanen ein erfahrener und aussichtsreicher Stürmer für drei Jahre gewonnen werden konnte.

