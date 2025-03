Finnischer Goalgetter weiterhin bei den LÃ¶wen! Santeri Ovaska verlÃ¤ngert

Waldkraiburg. (PM Löwen) Schlag auf Schlag geht es beim EHC Waldkraiburg in Sachen Kader weiter.

Während die Eishockey Bayernliga derzeit noch zwischen dem EHC Königsbrunn und dem TSV Erding den Meister und möglichen Aufsteiger bestimmt, feilt man in Waldkraiburg bereits mit Nachdruck am Kader. Dabei haben es die Löwen aus der Waldstadt denkbar einfach. Man hatte in der abgelaufenen Saison durchaus eine Mannschaft die sich blendend verstand und füreinander kämpfte. Fragt man einige Experten, so wäre das Team um Kapitän Nico Vogl, ohne die drastische Grippewelle, durchaus ein heißer Kandidat fürs Finale gewesen.

So konnte man wohl letztlich auch Santeri Ovaska davon überzeugen, ein weiteres Jahr beim EHC Waldkraiburg dranzuhängen. Der Mann, der das Wort „Multikulturell“ in sich vereint, da er ein in Österreich geborener Deutsch-Finne ist, fühlte sich sichtlich wohl in seiner neuen Eishockeyheimat. Zuvor spielte sich Ovaska in Finnland durch sämtliche Jugendteams, bevor er in der Saison 2017/2018 das erste Mal einen Fuß in die deutsche Oberliga setzte. Dort war er als Spieler des Deggendorfer SC und des EV Lindau auch jeweils bereits gegen die Löwen auf dem Eis. Zuletzt verdingte sich der freundliche 29-jährige drei Jahre lang bei den „Black Hawks“ aus Passau.

Mit 31 Punkten (13 Tore, 18 Assists), setzte sich Ovaska auf den teaminternen vierten Platz der Scorerliste. Doch ebenso wichtig wie Tore, ist der Einsatz und der Kampf, den er bereits vom ersten Spiel an zeigte. So arbeitete Ovaska in beide Richtungen, Defensiv wie Offensiv vorbildlich mit, setzte den Gegner unter Druck und provozierte so Unkonzentriertheiten, die er selbst oder ein Teamkollege nicht selten in ein Tor ummünzen konnte.

Der EHC Waldkraiburg kann sich glücklich schätzen, mit Santeri Ovaska die nächste hochkarätige Verlängerung bekanntgeben zu dürfen und freut sich bereits, einen weiteren liebgewonnenen Teamkollegen in den Farben blau und gelb auf dem Eis sehen zu dürfen. aha

