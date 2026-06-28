Finnischer Defender verstärkt die Rockets

Limburg. (PM EG DL) Die EG Diez-Limburg hat die erste EU-Importstelle besetzt.

Mit Topias Männikkö wechselt ein talentierter finnischer Verteidiger an den Heckenweg, der die Defensive der EGDL in der anstehenden Saison deutlich aufwertet.

Der am 10. November 2003 in Lahti geborene Linksschütze lief zunächst für den Nachwuchs der Pelicans auf und überzeugte besonders 2019/20 mit großem Potenzial: In 36 Spielen sammelte er starke 27 Punkte (8 Tore, 19 Vorlagen) und erreichte damit landesweit Platz zwei in der Scorerwertung der U17-Verteidiger. Nach den Altersklassen bis zur U18 in seiner Heimatstadt schloss er sich HPK in Hämeenlinna und später KooKoo in Kouvola an. Prägend für seine Ausbildung ist, dass er dabei stets in Finnlands höchster Juniorenliga spielte. Für die U20 von HPK absolvierte er 2021/22 und 2022/23 in der Top-Liga (U20 SM-sarja) 69 Partien (3 Tore, 17 Vorlagen), ehe es ihn zur Saison 2023/24 zu KooKoo zog, wo 52 weitere Einsätze auf höchstem U20-Niveau (7 Tore, 13 Assists) hinzukamen. Damit blickt Topias auf 121 Pflichtspiele und 40 Punkte in der erstklassigen finnischen U20-Liga zurück.

Bei den Senioren glückte ihm sofort der Sprung in die zweithöchste Spielklasse Finnlands. Für KeuPa HT aus Keuruu bestritt er 2024/25 zunächst 43 Begegnungen mit 7 Zählern (2 Tore, 5 Vorlagen), bevor er 2025/26 im Trikot von Pyry Hockey aus Nokia in 36 Partien nochmals einen Treffer und 5 Assists verzeichnete. Somit stehen für den 22-Jährigen beachtliche 79 Auftritte und 13 Scorerpunkte in der Mestis zu Buche.

„Trotz seines jungen Alters, mit dem er perfekt in die Altersstruktur des Teams passt, weist Topias bereits einiges an Erfahrung auf hohem Niveau auf“, erklären die Verantwortlichen der EGDL den Transfer. „Aufgrund seiner hervorragenden, vor allem schlittschuhläuferisch und taktisch geprägten Ausbildung in Finnland, bringt er alle Anlagen mit, um einer der Top-Verteidiger der Liga zu werden. Er wird der Defensive den nötigen Halt geben und auch offensiv Akzente setzen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Topias Männikkö @ Elite Prospects

342 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro