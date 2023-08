Finnischer Angreifer wechselt nach Bayreuth

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Mit Eetu Elo haben die Bayreuth Tiger ihre dritte Kontingentstelle besetzt. Der kürzlich 27 Jahre alt gewordene Stürmer durchlief...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Eetu Elo haben die Bayreuth Tiger ihre dritte Kontingentstelle besetzt.

Der kürzlich 27 Jahre alt gewordene Stürmer durchlief in seiner Heimatstadt Kouvala den Nachwuchs, bevor es für ihn nach Lahti zu den dortigen Pelicans ging. Hier hinterließ er in der U20 SM-liiga seine Spuren und war in seinen zwei vollen Spielzeiten jeweils der beständigste Scorer. In den Folgejahren lief Elo für Pelitat sowie für Tuto Hockey in der Mestis, der zweithöchsten Liga des Landes, auf, bevor es für ihn erstmals außerhalb Finnlands aufs Eis ging.

Zunächst wechselte der 1,75 Meter große und 79 Kilo schwere Linksschütze nach Polen. In Sanok im Südosten des Landes verweilte Elo eine Spielzeit und war mit 31 Punkten aus 30 Partien zweitbester Scorer. Es folgte eine Saison in Slowenien bei HDD Jesenice. In 55 Spielen scorte Elo starke 94 Mal, bevor er in der abgelaufenen Spielzeit für Budapest in der ersten ungarischen Liga auflief. Auch hier stellte Elo seinen Offensivdrang eindrucksvoll unter Beweis und war mit 60 Punkten (davon 34 Torerfolge) in 44 Spielen Topscorer seines Teams.

Eetu Elo geht seine neue Aufgabe am Roten Main mit viel Optimismus an: „Ich freue mich auf eine neue Herausforderung in einem neuen Land. Ich will natürlich auch in dieser Liga meine Torgefahr unter Beweis stellen und mit Toren und Vorlagen zum Erfolg des Teams beitragen.“

Elo gilt als schneller Skater, der mit einem guten Hockey-IQ ausgestattet ist und ein Gespür dafür besitzt, für sich und seine Nebenleute Torchancen zu kreieren. „Eetu ist kampfstarker Stürmer, der einen großen offensiven Output hat. Er weiß sich durchzusetzen und war zuletzt einer der Topscorer in Ungarn. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat“, zeigt sich Chefcoach Chernomaz positiv gegenüber seinem neuen Kontingentstürmer.

