Finnische Offensivpower fÃ¼r die Mammuts!

Schongau. (PM Mammuts) Bis auf die Kontingentstellen stand der Kader der EA Schongau Mammuts schon seit längerem fest – nun rechtzeitig zur Mannschaftsvorstellung ist auch die erste Importstelle besetzt.

Und es ist ein Finish auf Finnisch – Stürmer Ville Saloranta wechselt vom belgischen Club HYC Herentals zur EA Schongau!

Es ist für beide Seiten eine Premiere – für den 27-jährigen Stürmer aus der nordwestfinnischen Kleinstadt Ylivieska ist Schongau die erste Station in Deutschland und die EA Schongau hat erstmals einen Kontingentspieler aus Suomi, sieht man vom deutsch-finnischen Torhüter Martti Hirvonen (2004-2006) ab.

Ville Saloranta war in seiner Nachwuchszeit erfolgreich in den Teams von Ilves und Tappara unterwegs und kam dabei auch zu einem internationalen Einsatz in der U17 Auswahl seines Landes.

Gleich in seinem ersten Seniorenjahr bei KOOVEE Tampere zählte der 1,79 m große Rechtsschütze zu den Topscorern seines Teams. Nach einem weiteren Jahr in der Mestis (2. Liga) begann der damals 24jährige Stürmer, der sowohl als Center, als auch als rechter Flügelstürmer auflaufen kann, seine „Europatournee“. 2020 zunächst beim polnischen Topclub Torun, dann im Jahr später in Marseille und Mont-Blanc in der zweiten französischen Division. In der Saison 2022/2023 folgte der Wechsel zum HYC Herentals in der multinationalen BeNeLiga.

Hier gelangen dem finnischen Stürmer in 29 Ligaspielen 28 Tore und 31 Vorlagen (somit 3.bester Scorer der Liga!), denen er in nur 4 Playoff-Spielen weitere 4 Tore und 5 Vorlagen folgen ließ!

Dennoch reifte der Wunsch zu einem Wechsel nach Deutschland – der nun bei der EA Schongau in der Bayernliga 2023/2024 Realität wird – herzlich willkommen bei den EA Schongau Mammuts – Tervetuloa EA Schongau Mammutsiin, Ville Saloranta.

