Finne mit NHL Erfahrung kommt! SpektakulÃ¤rer Transfer fÃ¼r den EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten freut sich bekanntzugeben, dass der Finne Arttu Ruotsalainen auf die kommende Saison 22/23 zu den Flughafenstädtern stösst.

Der 24-Jährige ist ein spektakulärer Stürmer, welcher sowohl über Playmaking, als auch über Skorerqualitäten verfügt.

Diese Qualitäten hat er in der höchsten finnischen Liga, wie auch in der AHL unter Beweis gestellt und gewann mit der finnischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2021 die Silbermedaille.

In der letzten Saison bei den Rochester Americans (AHL) sammelte der Finne in 67 Spielen insgesamt 63 Skorerpunkte (26 Goals, 37 Assists). Der 24-Jährige hat das Ziel, sich bei uns über dominantes Spiel in der National League seinen NHL-Traum zu erfüllen.