Finn Serikow kehrt nach Landshut zurÃ¼ck

Landshut. (PM EVL) Willkommen dahoam, Finn! Der EV Landshut hat Defensivspezialist Finn Serikow von den Blue Devils Weiden verpflichtet.

Der gebürtige Landshuter war im vergangenen Sommer in die Oberpfalz gewechselt und kehrt nun zu seinem Heimatverein zurück. Der 18-Jährige hat bei den Rot-Weißen einen Fördervertrag unterzeichnet.

Der Name Serikow hat beim EVL einen guten Klang. Schließlich durchlief schon Finns Vater Alexander den kompletten EVL-Nachwuchs bis hin zu den Profis. Heute ist er als Trainer der U 17-Jugend weiter beim EVL aktiv. Finn Serikow reifte beim EVL zum Nachwuchs-Nationalspieler (U 16, U 17 und U 18), triumphierte in der Saison 2023/24 nach denkwürdigen Playoffs mit der U 20 der Rot-Weißen und gewann die deutsche Meisterschaft. In der abgelaufenen DEL2-Saison absolvierte der Verteidiger 27 Begegnungen für die Blue Devils Weiden und stand dank einer Förderlizenz 23mal für die Passau Black Hawks in der Oberliga auf dem Eis.

„Ich hatte wirklich sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen des EVL. Unter anderem Max Brandl und Uwe Krupp haben sich sehr um mich bemüht – da fiel es mir sehr leicht, mich für die Rückkehr nach Landshut zu entscheiden. Ich möchte mich auch bei den Verantwortlichen aus Weiden bedanken, die der Vertragsauflösung zugestimmt haben. Unser Ziel für die kommende Saison ist klar: Wir wollen die Playoffs erreichen und soweit kommen wie möglich“, erklärt Serikow zu seinem Wechsel zurück in die Heimat.

„Wir freuen uns sehr, dass ein Landshuter wieder nach Hause kommt. Er weiß, was es bedeutet, für den EVL aufs Eis zu gehen, und hat bei uns im Nachwuchs und im vergangenen Jahr auch in Weiden und Passau gezeigt, dass er das Potenzial für die DEL2 hat. Finn zählt zu unseren hoffnungsvollen Eigengewächsen, denen wir eine Perspektive bei den Profis geben wollen“, kommentiert Max Brandl, sportlicher Leiter des EV Landshut, die Verpflichtung.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 28. Mai 2025)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch, Andreas Schwarz, Finn Serikow (N/Blue Devils Weiden).

Sturm: David Elsner (N/Blue Devils Weiden), Tor Immo, Julian Kornelli, Tobias Lindberg (N/Eispiraten Crimmitschau), Jakob Mayenschein, Pascal Steck (N/EC Bad Nauheim), Yannick Wenzel.

