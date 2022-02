Finalserie mit Derbycharakter

Dornbirn. (PM ECB) Morgen Mittwoch findet im Dornbirner Messestadion das erste von zwei Endrundenspielen in der österreichischen Meisterschaft zwischen dem EC Bregenzerwald und dem...

Dornbirn. (PM ECB) Morgen Mittwoch findet im Dornbirner Messestadion das erste von zwei Endrundenspielen in der österreichischen Meisterschaft zwischen dem EC Bregenzerwald und dem EHC Lustenau statt.

Der Puck wird um 19:30 Uhr erstmals eingeworfen, Valcome.tv überträgt das Derby zudem live. Im Messestadion selbst sind unter Einhaltung der 2G Regel 2000 Fans erlaubt.

Zum ersten Mal, seit der österreichische Meistertitel in der Alps Hockey League ausgespielt wird, lautet die Finalpaarung nicht EHC Lustenau gegen Red Bull Hockey Juniors. Der aktuelle Titelträger trifft in der Endrunde stattdessen auf den EC Bregenzerwald, der damit gleichzeitig eine Premiere feiert. Die bisherigen Saisonduelle gingen an die Löwen, die mit 5:0 und einem 4:3 in Overtime, zwei Erfolge gegen das Team von Markus Juurikkala einfahren konnten. Mit den Ergebnissen aus den Duellen gegen die restlichen österreichischen Teams, qualifizierten sich die beiden Ländle Rivalen für das Halbfinale. Dort setzte sich der EC Bregenzerwald in Kitzbühel deutlich mit 8:3 durch, das Rückspiel in Dornbirn entfiel aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen. Der EHC Lustenau schaffte den Finaleinzug sogar kampflos. Die beiden angesetzten Termine konnten von den Red Bull Hockey Juniors nicht wahrgenommen werden, womit der Tabellenführer automatisch in die Endrunde aufstieg.

Kadertechnisch wird es in den Finalspielen beim EC Bregenzerwald notgedrungen zu einigen Umstellungen kommen. Die Verteidiger Panu Hyyppä und Julius Nyqvist fehlten bereits am Wochenende in Klagenfurt. Ihr Einsatz gegen den EHC ist genauso fraglich wie bei Waltteri Lehtonen und Roberts Lipsbergs, die beim Spiel gegen das EC KAC Future Team nach der zweiten Eisreinigung Markus Juurikkala nicht mehr zur Verfügung standen. Im schlimmsten Fall fehlen dem Wälder Headcoach somit sämtliche Imports, sowie Julian Metzler und Leon Rüdisser. „Es gibt sichere bessere Vorzeichen für das Finale. Unsere medizinische Abteilung hat viel Arbeit vor sich und versucht die Spieler schnellstmöglich wieder fit zu bekommen. Aber wir werden hier ein kleines Wunder brauchen, genauso wie die Unterstützung unserer Fans.“

Zumindest für die gibt es gute Nachrichten: Ab sofort dürfen wir wieder 2000 Zuschauer auf den Heimspielen willkommen heißen! Weiterhin gilt aber vorerst die 2G-Regelung und die Maskenpflicht im gesamten Stadionbereich. Auch die Stehplätze können wir noch nicht freigeben, zugewiesenen Sitzplätze gibt es jetzt aber wieder reichlich!

Alle weiteren Infos zu den aktuellen Corona Maßnahmen und Beschränkungen auf: https://www.ecbregenzerwald.at/corona/. Wir bitten um Verständnis für eventuell längere Wartezeiten am Eingang und empfehlen ein frühzeitiges Erscheinen sowie die Eintrittstickets bereits vorab über den Onlineshop zu reservieren. Alle Infos dazu auf https://tickets.ecbregenzerwald.at/events. Das Spiel gibt es auch als Übertragung auf valcome.tv. Fans haben die Möglichkeit alle Spiele der Meisterschaft live auf einem Endgerät ihrer Wahl zu streamen.