Finalserie der PENNY DEL startet am 29.04.22 oder am 30.04.22

Neuss. (PM DEL) Die Finalserie um den Titel in der PENNY DEL startet entweder am 29.04.22 oder am 30.04.22.

Am Donnerstag (28.04.22, 19.30 Uhr) kommt es zu Spiel 5 im Halbfinale zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim. Der Sieger trifft im Endspiel auf den EHC Red Bull München. Setzen sich die Berliner durch, findet am Freitag (29.04.22, 19.30 Uhr) die erste Finalpartie in Berlin statt. Sollten die Mannheimer sich durchsetzen, startet die Finalserie in München am Samstag (30.04.22, 16.15 Uhr).

Diese Termine hat die Liga mit allen Clubs vorab abgestimmt, um weitere „Back to back“- Spiele zu vermeiden.

MagentaSport zeigt alle Spiele der Finalserie live. ServusTV zeigt die ersten drei Partien der Finalserie live im Free-TV, von den möglichen Spielen 4 und 5 gibt es Highlights am selben Tag.

Die Final-Termine zwischen Eisbären Berlin und Red Bull München im Überblick

29. April, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin vs Red Bull München

01. Mai, 15.15 Uhr: Red Bull München vs Eisbären Berlin

02. Mai, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin vs Red Bull München

04. Mai, 19.30 Uhr: Red Bull München vs Eisbären Berlin

05. Mai, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin vs Red Bull München

Die Final-Termine zwischen Red Bull München und Adler Mannheim im Überblick

30. April, 16.15 Uhr: Red Bull München vs Adler Mannheim

01. Mai, 17.00 Uhr: Adler Mannheim vs Red Bull München

03. Mai, 19.30 Uhr: Red Bull München vs Adler Mannheim

05. Mai, 19.30 Uhr: Adler Mannheim vs Red Bull München

08. Mai, 14.00 Uhr: Red Bull München vs Adler Mannheim