Finaleinzug perfekt: Memmingen Indians gewinnen Halbfinal-Serie gegen Wedemark!

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen schaffte am Dienstagabend in Spiel 6 der Halbfinalserie gegen die Hannover Scorpions den Finaleinzug.

Das Team von Daniel Huhn rang die Niedersachsen mit 3:2 nieder und gewann die Serie am Ende mit 4:2. Damit ging eine packende und intensive Halbfinalserie zu Ende. Am Sonntag geht es mit dem Finale in Deggendorf weiter.

Über 2800 Zuschauer erwarteten mit Spannung die Partie zwischen den Indians und den Hannover Scorpions. Der ECDC sicherte sich am Sonntag den Matchball in der Serie und wollte den Finaleinzug nun am heimischen Hühnerberg perfekt machen. Die Indians gingen ohne Änderungen im Line-Up in Spiel 6. Das erste Drittel endete dabei torlos. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und lieferten sich einen intensiven Fight. Leichte optische Vorteile hatte jedoch der ECDC.

Im Mitteldrittel fiel dann gut eine Minute nach Wiederbeginn das 1:0 für den ECDC. Eddy Homjakovs brachte die Scheibe zum 1:0 im Gehäuse der Mellendorfer unter. Dennoch blieb es ein Spiel auf Messers Schneide und beide Teams kämpften um jeden Zentimeter Eis. Die Gäste glichen folgerichtig die Partie aus. Marc-Olivier Vallerand erzielte etwas glücklich das 1:1 für die Scorpions. Mit diesem Zwischenstand ging es in die letzte Pause des Abends.

Im letzten Drittel waren zunächst erneut die Gäste aus der Wedemark erfolgreich. Justin Kirsch brachte sein Team in Überzahl mit 2:1 in Führung und ließ die Anhänger der Scorpions hoffen. Doch Memmingen drehte die Partie und warf nochmals alles in die Waagschale. Markus Lillich drückte den Puck zum 2:2 ins Tor der Scorpions und elektrisierte nun den Hühnerberg. Der spielentscheidende Treffer fiel dann in Überzahl. Felix Brassard netzte, direkt in den Winkel, zum 3:2 für die Maustädter ein und versetzte die ALPHA COOLING-Arena in Ekstase. Doch da waren noch mehr als zehn Minuten zu spielen. Am Ende brachten die Hausherren das Spiel über die Bühne, auch wenn die Schlussminuten an Spannung kaum zu überbieten waren. Der Jubel am Hühnerberg kannte nach Spielende keine Grenzen mehr. Daniel Huhn und sein Team gewannen die Halbfinalserie gegen die Hannover Scorpions verdient mit 4:2 und stehen somit im Finale der diesjährigen Oberliga-Playoffs.

Die Reise für den ECDC Memmingen geht also weiter und es wartet das nächste Schwergewicht auf die Indianer. Im Finale treffen die Rot-Weißen nun auf den Hauptrundenmeister der Oberliga-Süd, den Deggendorfer SC. Für den ECDC ist es nach der Saison 2021/22 die zweite Teilnahme an einem Oberliga-Finale.

Los geht es am Sonntag beim DSC. Am kommenden Dienstag folgt Spiel 2 in der Maustadt. Es wird erneut in einer Best-of-Seven-Serie um die Oberligameisterschaft und den damit verbundenen sportlichen Aufstieg in die DEL2 gespielt. Tickets für die Memminger Heimspiele sind ab Mittwochabend erhältlich.

Die Serie (Best-of-Seven):

Spiel 1: Sonntag, 19.04. (18:00 Uhr) in DEG

Spiel 2: Dienstag, 21.04. (19:30 Uhr) in MM

Spiel 3: Freitag, 24.04. (19:30 Uhr) in DEG

Spiel 4: Sonntag, 26.04. (18:00 Uhr) in MM

Spiel 5: Dienstag, 28.04. (19:30 Uhr) in DEG

Spiel 6: Freitag, 01.05. (18:00 Uhr) in MM

Spiel 7: Sonntag, 03.05. (18 Uhr) in DEG

ECDC Memmingen vs Hannover Scorpions 3:2 (0:0/1:1/2:1)

Tore: 1:0 (22.) Homjakovs (Lillich, Brassard), 1:1 (30.) Vallerand (Knackstedt, Drews), 1:2 (43.) Kirsch (Aquin, Knackstedt, 5-4), 2:2 (44.) Lillich (Homjakovs, Brassard), 3:2 (49.) Brassard (Blake, Spurgeon, 5-4)

Strafminuten: Memmingen 8–Hannover 24

Zuschauer: 2834