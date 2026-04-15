Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd ECDC Memmingen Indians Finaleinzug perfekt: Memmingen Indians gewinnen Halbfinal-Serie gegen Wedemark!
ECDC Memmingen Indians

Finaleinzug perfekt: Memmingen Indians gewinnen Halbfinal-Serie gegen Wedemark!

15. April 20262 Mins read38
Share
Die Indians bejubeln den Final-Einzug vor über 2800 Fans - © Flo Brunner
Share

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen schaffte am Dienstagabend in Spiel 6 der Halbfinalserie gegen die Hannover Scorpions den Finaleinzug.

Das Team von Daniel Huhn rang die Niedersachsen mit 3:2 nieder und gewann die Serie am Ende mit 4:2. Damit ging eine packende und intensive Halbfinalserie zu Ende. Am Sonntag geht es mit dem Finale in Deggendorf weiter.

Über 2800 Zuschauer erwarteten mit Spannung die Partie zwischen den Indians und den Hannover Scorpions. Der ECDC sicherte sich am Sonntag den Matchball in der Serie und wollte den Finaleinzug nun am heimischen Hühnerberg perfekt machen. Die Indians gingen ohne Änderungen im Line-Up in Spiel 6. Das erste Drittel endete dabei torlos. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und lieferten sich einen intensiven Fight. Leichte optische Vorteile hatte jedoch der ECDC.

Im Mitteldrittel fiel dann gut eine Minute nach Wiederbeginn das 1:0 für den ECDC. Eddy Homjakovs brachte die Scheibe zum 1:0 im Gehäuse der Mellendorfer unter. Dennoch blieb es ein Spiel auf Messers Schneide und beide Teams kämpften um jeden Zentimeter Eis. Die Gäste glichen folgerichtig die Partie aus. Marc-Olivier Vallerand erzielte etwas glücklich das 1:1 für die Scorpions. Mit diesem Zwischenstand ging es in die letzte Pause des Abends.

Im letzten Drittel waren zunächst erneut die Gäste aus der Wedemark erfolgreich. Justin Kirsch brachte sein Team in Überzahl mit 2:1 in Führung und ließ die Anhänger der Scorpions hoffen. Doch Memmingen drehte die Partie und warf nochmals alles in die Waagschale. Markus Lillich drückte den Puck zum 2:2 ins Tor der Scorpions und elektrisierte nun den Hühnerberg. Der spielentscheidende Treffer fiel dann in Überzahl. Felix Brassard netzte, direkt in den Winkel, zum 3:2 für die Maustädter ein und versetzte die ALPHA COOLING-Arena in Ekstase. Doch da waren noch mehr als zehn Minuten zu spielen. Am Ende brachten die Hausherren das Spiel über die Bühne, auch wenn die Schlussminuten an Spannung kaum zu überbieten waren. Der Jubel am Hühnerberg kannte nach Spielende keine Grenzen mehr. Daniel Huhn und sein Team gewannen die Halbfinalserie gegen die Hannover Scorpions verdient mit 4:2 und stehen somit im Finale der diesjährigen Oberliga-Playoffs.

Die Reise für den ECDC Memmingen geht also weiter und es wartet das nächste Schwergewicht auf die Indianer. Im Finale treffen die Rot-Weißen nun auf den Hauptrundenmeister der Oberliga-Süd, den Deggendorfer SC. Für den ECDC ist es nach der Saison 2021/22 die zweite Teilnahme an einem Oberliga-Finale.

Los geht es am Sonntag beim DSC. Am kommenden Dienstag folgt Spiel 2 in der Maustadt. Es wird erneut in einer Best-of-Seven-Serie um die Oberligameisterschaft und den damit verbundenen sportlichen Aufstieg in die DEL2 gespielt. Tickets für die Memminger Heimspiele sind ab Mittwochabend erhältlich.

Die Serie (Best-of-Seven):
Spiel 1: Sonntag, 19.04. (18:00 Uhr) in DEG
Spiel 2: Dienstag, 21.04. (19:30 Uhr) in MM
Spiel 3: Freitag, 24.04. (19:30 Uhr) in DEG
Spiel 4: Sonntag, 26.04. (18:00 Uhr) in MM
Spiel 5: Dienstag, 28.04. (19:30 Uhr) in DEG
Spiel 6: Freitag, 01.05. (18:00 Uhr) in MM
Spiel 7: Sonntag, 03.05. (18 Uhr) in DEG

ECDC Memmingen vs Hannover Scorpions 3:2 (0:0/1:1/2:1)
Tore: 1:0 (22.) Homjakovs (Lillich, Brassard), 1:1 (30.) Vallerand (Knackstedt, Drews), 1:2 (43.) Kirsch (Aquin, Knackstedt, 5-4), 2:2 (44.) Lillich (Homjakovs, Brassard), 3:2 (49.) Brassard (Blake, Spurgeon, 5-4)
Strafminuten: Memmingen 8–Hannover 24
Zuschauer: 2834

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
606
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post Österreich empfängt Italien: Vorfreude auf erstes Heimspiel

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ECDC Memmingen IndiansHannover Scorpions

Matchpuck am Dienstag: Indians siegen in Spiel 5

Memmingen. (mfr/fl) Ein ganz wichtiger Sieg für die Indians: Spiel 5 gegen...

By13. April 2026
ECDC Memmingen IndiansHannover Scorpions

Wieder OT: Indians unterliegen knapp

Memmingen. (PM Indians) Erneut musste sich der ECDC Memmingen den Hannover Scorpions...

By11. April 2026
ECDC Memmingen IndiansHannover Scorpions

Erste Niederlage: Indians unterliegen knapp in Spiel drei

Memmingen. (fl/mfr). Der ECDC Memmingen musste sich in einem verrückten und äußerst...

By9. April 2026
ECDC Memmingen IndiansHannover Scorpions

Vor ausverkauftem Haus: Indians gewinnen erneut gegen die Scorpions

Memmingen. (PM Indians) Was für ein Playoff-Abend am Hühnerberg, was für ein...

By7. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten