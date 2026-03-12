Finale voraus! Ratingens Cheftrainer Frank Gentges über Finalgegner Essen: „Habe gesagt, dass Essen so lange einkaufen wird, bis jede andere Mannschaft absolut chancenlos sein“

Ratingen. (PM Ice Aliens) Schaut man sich die Zahlen an, muss einem schon Angst und Bange für die Ice Aliens werden.

Sechs Play-off Spiele für die Eagles aus Essen, 63:9 Tore ohne Niederlage. Die einzige Schlappe kassierte das vom Verband in die Liga eingeordnete Team aus Essen zu Saisonbeginn gegen Ratingen am Westbahnhof. Seitdem sind einige Monate vergangen und der Kader der Eagles wurde kräftig aufgerüstet, um am Ende die Meisterschaft feiern zu können. In der Regionalliga hat der Standort Essen als Großstadt mit seinen professionellen Strukturen im Hintergrund definitiv nichts verloren. Nächste Saison soll es wieder in die Oberliga gehen und mit einer neuen Halle auch in die DEL2. So ist die Regionalliga nur Übergangsstation für das mit zahlreichen Profispielern bestückte Team.

Natürlich werden die Ice Aliens alles dagegenhalten, sind aber realistisch genug, um die Situation einschätzen zu können. Sebastian Brockelt wird nach einer Verletzung am Wochenende wohl nicht spielen können, ein paar Spieler sind angeschlagen, da muss man von Tag zu Tag schauen. Spielen wollen natürlich alle, ein Finale ist schließlich was Besonderes.

Cheftrainer Frank Gentges weiß ebenso die Qualität der Essener Mannschaft einzuschätzen: „Nach unserem Auswärtssieg in Essen, was deren einzige Niederlage in dieser Saison war, habe ich gesagt, dass Essen so lange einkaufen wird, bis jede andere Mannschaft absolut chancenlos sein wird und so ist es dann auch gekommen. Selbst in den drei Halbfinal-Spielen machen sie gegen die Top-Mannschaft von Diez-Limburg 21 Tore. In der Hauptrunde hatten sie einen Schnitt von 9 Toren pro Spiel und das alles im Schongang. Wenn es mal eng wird, können sie gegen jeden Gegner locker einen Gang höher schalten. Der Kader ist für die Regionalliga vollkommen überqualifiziert und war die gesamte Saison vollkommen unterfordert. Essen ist aber in der Regionalliga nicht der Maßstab, weil sie absolut kein Regionalligist sind. Essen ist ein Oberliga-Standort, der mittelfristig Ambitionen zur DEL2 haben sollte und nichts anderes. Wir waren im Halbfinale gegen Dortmund schon weit über unserem Limit. Selbst mit diesem Niveau müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht drei Rutschen gegen Essen einfangen.“