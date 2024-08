Finale! Red Bulls setzen sich beim Warrior Cup gegen Glasgow Clan durch

Kaufbeuren. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann beim Warrior Cup in Kaufbeuren das Halbfinalspiel gegen Glasgow Clan mit 3:2 nach Verlängerung....

Morgen, Sonntag, folgt das Finalspiel gegen den Sieger aus ESV Kaufbeuren gegen Jokerit Helsinki.

CHL-Heimspiele der Red Bulls

6 Sep vs. Skellefteå AIK | 8 Sep vs. SønderjyskE Vojens | Tickets

Spielverlauf

Der wieder genesene Kapitän Thomas Raffl führte die Red Bulls beim Warrior Cup aufs Eis und bestritt damit sein erstes Pre-Season-Spiel. Die junge Mannschaft, die mit sieben Red Bull Hockey Juniors (sieben Salzburger Nationalspieler sind zeitgleich bei der Olympia-Qualifikation im Einsatz) antraten, war sofort mit druckvollen Schotten konfrontiert, die bereits nach 20 Sekunden eine erste gute Toraktion hatten. Das war Salzburgs Weckruf. Vadim Schreiner (4.) hatte im Powerplay die erste gute Möglichkeit, danach (8.) wurde ein Tor von Florian Baltram nach Videobeweis nicht gegeben. Die Red Bulls wurden zunehmend spielbestimmend. Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen wurde dennoch in Abständen mit guten verdeckten Schüssen gefordert und hatte bei einem 2-auf-1 Konter (14.) Glück bei einem Lattenschuss. In der 18. Minute nutzten die Red Bulls ihr zweites Powerplay und legten mit 1:0 vor, Dennis Robertson fälschte den Schuss von Thomas Raffl unhaltbar für Glasgows Goalie Landon Bow zur Drittelführung ab.

Nach neuerlich intensivem Start der Schotten ins zweite Drittel und zunächst viel Salzburger Defensivarbeit hatte Dennis Robertson bei einem Solo in Unterzahl den zweiten Treffer auf dem Schläger (25.). Danach schalteten auch die Red Bulls in den Offensivmodus, sahen sich aber einiger Konter ausgesetzt. In der 30. Minute rettete Atte Tolvanen gegen gleich zwei anstürmende Schotten, noch in derselben Minute setzte Peter Hochkofler die Scheibe bei einem Konter an die Stange. In der zweiten Drittelhälfte ging es hin und her mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 35. Minute schloss Tyson Mclellan einen 2-auf-1 Konter mit dem Treffer zum Ausgleich ab und ein Solo verhalf den Schotten vor der zweiten Pause sogar noch zur Führung. Liam Finlay (40.) traf zum 2:1 und drehte die Partie.

Der Schlussdurchgang war ein intensiver Schlagabtausch mit wechselnd vielen Schüssen und gutem Tempo. Mit Fortdauer des Drittels wurden die Red Bulls drückender und hatten deutlich mehr Offensivanteile. Der schottische Torhüter war aber bei jedem Schuss auf dem Posten. In den letzten Minuten öffneten die Schotten das Spiel wieder und kamen zu Chancen, aber dann stand Thomas Raffl im Powerplay beim Pass von Troy Bourke genau richtig am rechten Pfosten und traf zum 2:2-Ausgleich (57.). Nach einem weiteren Salzburger Unterzahlspiel und einer hitzigen Endphase ging es schließlich in die Verlängerung. Und dort traf Dennis Robertson geistesgegenwärtig nach einem kurzen Ausflug des schottischen Torhüters aus der Distanz zum 3:2-Erfolg gegen die Glasgow Clan (63.).

Statement Thomas Raffl „Ich denke, jeder hat einen guten Job gemacht, wir haben ja gerade viele junge Spieler in der Mannschaft. Wir versuchen immer noch, unser Spiel und die Chemie in den Linien zu finden. Und wenn man sieht, wie die jungen Spieler Lücken füllen können und wir am Ende das Spiel gewinnen, ist das sehr wertvoll und spricht für die Akademie.“

Warrior Cup | Kaufbeuren

Glasgow Clan – EC Red Bull Salzburg 2:3 (0:1, 2:0, 0:1) OT

Tore:

0:1 | 17:08 | Dennis Robertson | PP

1:1 | 34:44 | Tyson Mclellan

2:1 | 39:15 | Liam Finlay

2:2 | 56:26 | Thomas Raffl | PP

2:3 | 62:06 | Dennis Robertson

Warrior Cup in Kaufbeuren

Am Warrior Cup in Kaufbeuren (Bayern) nehmen vier Teams teil. Die Red Bulls treffen am Samstag im Halbfinale auf Glasgow Clan (Elite Ice Hockey League). Am Sonntag folgt das Spiel gegen den Sieger aus Jokerit Helsinki (Mestis, 2. Finnische Liga) gegen ESV Kaufbeuren (DEL 2).

Warrior Cup | Spielplan

01.09.24 | EC Red Bull Salzburg – Jokerit Helsinki oder ESV Kaufbeuren | 18:00 Uhr