Finale! Red Bulls gewinnen auch das vierte Halbfinalspiel gegen Wien

Wien. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann in Wien das vierte Playoff-Halbfinalspiel der win2day ICE Hockey League gegen die spusu Vienna Capitals mit 5:1 und entschied damit die Best-of-Seven-Serie wie schon im Viertelfinale gegen Znojmo glatt mit 4:0 für sich.

Die Vienna Capitals boten den Red Bulls noch einmal ein rassiges Duell, in dem die Salzburger aber neuerlich den längeren Atem hatten und seit 2018 erstmals wieder ins Finale der ICE Hockey League einziehen. Wo sie nun auf den Sieger aus dem zweiten Halbfinale zwischen Villach und Székesfehérvár treffen werden; die Ungarn führen mit 3:1 in der Serie.

Die vierte Habfinalpartie in Wien war vom Bully weg sofort hart umkämpft, wobei beide Teams anfangs teilweise noch unkoordiniert bzw. ungestüm wirkten. Die Red Bulls, ohne die Rekonvaleszenten Ty Loney, Lucas Thaler und Florian Baltram, erspielten sich im ersten Abschnitt leichte Vorteile, wenn gleich beide Teams erste Top-Chancen hatten. Die Vienna Capitals gingen in der 16. Minute nach Powerplay-Treffer von Matthew Prapavessis in Führung. Noch im ersten Abschnitt (19.) traf TJ Brennen aus dem halbhohen Slot an Freund und Feind vorbei zum 1:1-Pausenstand.

Im zweiten Durchgang hatten die Red Bulls bei weiterhin hohem Tempo mehr und mehr Spielanteile und stellten nach 40 Minuten aufs 3:1. Ali Wukovits traf im Powerplay am linken Pfosten nach starker Vorarbeit von Thomas Raffl gegen Wiens guten Schlussmann Bernhard Starkbaum und Peter Schneider zog in der 39. Minute frei aus dem linken Bullykreis unhaltbar ab. Zuvor vereitelte Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen die Großchance von Nicolai Meyer, der allein vor ihm auftauchte.

Im Schlussdrittel traf Brian Lebler in der 43. Minute nach einem Salzburger Konter aus kurzer Distanz zum 4:1 und stellte damit die Vorentscheidung her. Die Vienna Capitals bäumten sich bis zum Schluss auf und lieferten den Red Bulls einen großartigen Kampf. Gegen den starken Atte Tolvanen gab es aber kein Durchkommen mehr und Thomas Raffl setzte mit dem fünften Treffer ins leere Tor den Schlusspunkt unter einen am Ende deutlichen Sieg der Red Bulls in Wien, womit sich die Salzburger nun mit dem Finale beschäftigen können.

win2day ICE Hockey League | Playoff-Halbfinale | Spiel 4

spusu Vienna Capitals – EC Red Bull Salzburg 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Tore:

1:0 | 15:21 | Matthew Prapavessis | PP

1:1 | 18:01 | TJ Brennan

1:2 | 25:40 | Ali Wukovits | PP

1:3 | 38:47 | Peter Schneider

1:4 | 42:04 | Brian Lebler

1:5 | 54:14 | Thomas Raffl | EN

Zuschauer: 3.750

Playoff Halbfinale | Red Bulls vs. spusu Vienna Capitals | Ergebnisse

1 | Do, 24.03.22 | EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals | 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

2 | Sa, 26.03.22 | spusu Vienna Capitals – EC Red Bull Salzburg | 2:3 (0:0, 2:0, 0:2) OT

3 | Mo, 28.03.22 | EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals | 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

4 | Mi, 30.03.22 | spusu Vienna Capitals – EC Red Bull Salzburg | 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)