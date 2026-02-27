Finale in der Zwischenrunde – Miners starten auf Platz acht in die letzten drei Spiele

Herne. (PM HEV) Die Miners erkämpften sich am vergangenen Wochenende sechs Punkte und belegen dadurch aktuell den achten Tabellenplatz.

Demnach hat der HEV es selbst in der Hand, in die Playoffs 2025/26 einzuziehen und Richtung Süden zu reisen. Gewinnt der Herner EV alle seine letzten drei Spiele, ist der achte Platz sicher.

Mit den Icefighters, den Piranhas und den Black Dragons warten allerdings wieder schwierige Gegner auf die Miners.

Wer ist dabei?

Tjark Kölsch wird planmäßig beim EC Bad Nauheim auflaufen und somit Trainer Lars Gerike nicht zur Verfügung stehen.

Mike Mieszkowski steigt heute wieder ins Mannschaftstraining der Miners ein.

Die weitere Personalsituation stellt sich aktuell unverändert zum letzten Wochenende dar.

(Stand 26.02.2026 – 12:00 Uhr)

Herner EV – Icefighters Leipzig, 27.02.2026:

Nach drei Niederlagen zu Beginn der Zwischenrunde folgten drei Siege für die Icefighters. Am vergangenen Sonntag mussten sie sich dann allerdings erneut gegen die Herforder Ice Dragons geschlagen geben. Überragender Mann seit Beginn der Zwischenrunde ist Johan Eriksson, der in den letzten sechs Spielen elf Punkte erzielte. Für den HEV gilt es, den achten Platz zu verteidigen, ein Sieg für die Miners in der Hannibal-Arena wäre daher äußerst wichtig. Bully am Gysenberg ist um 20:00 Uhr.

Rostock Piranhas – Herner EV, 01.03.2026:

Gegen Rostock wird es – wie in den letzten Spielen auch – eine hart umkämpfte Partie werden. Wer bei den Piranhas definitiv nicht dabei sein wird, ist Leistungsträger Connor Hannon, der sich am Sonntag eine schwere Verletzung zuzog. Der HEV wünscht dem Verteidiger eine gute und schnelle Genesung. Die Piranhas mussten zwar zuletzt zwei Niederlagen gegen Hamm und Erfurt hinnehmen, gingen in der Zwischenrunde bisher aber erst einmal punktlos vom Eis. In der Schillingallee geht es am Sonntag um 19:00 Uhr los.

Herner EV – TecArt Black Dragons Erfurt, 03.03.2026:

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation könnte das endgültige Entscheidungsspiel um die Playoffs am Dienstag um 20:00 Uhr in der Hannibal-Arena stattfinden. In den bisherigen fünf Aufeinandertreffen gingen die Black Dragons dreimal als Sieger vom Eis, Herne dementsprechend nur zweimal. Im letzten Spiel der Zwischenrunde wollen die Miners die Bilanz ausgleichen und somit den wichtigen Sieg einfahren. Das Bully in der Hannibal-Arena findet am Dienstag um 20:00 Uhr statt.