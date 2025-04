Finale der PENNY DEL zwischen den EisbÃ¤ren Berlin und den KÃ¶lner Haien beginnt heute

Neuss. (PM DEL) Im Kampf um die deutsche Meisterschaft sind vier Siege nötig / MagentaSport üerträgt alle Finalspiele live – zudem sind die Partien 1 bis 4 im Free-TV bei DF1 zu sehen

In der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) spielen vom heutigen Donnerstag (17. April) an die Eisbären Berlin und die Kölner Haie um die deutsche Meisterschaft. In der „Best of seven“-Serie benötigen die beiden Mannschaften vier Siege, um sich den Titel zu sichern. Die erste Partie findet von 19.30 Uhr an in Berlin statt, fortgesetzt wird die Serie am Sonnabend (19 Uhr) in Köln.

Die weiteren Termine:

Montag, 21. April, in Berlin (16.30 Uhr)

Mittwoch, 23. April, in Köln (19.30 Uhr)

Freitag, 25. April, in Berlin (19.30 Uhr/falls nötig)

Sonntag, 27. April, in Köln (14 Uhr/falls nötig)

Dienstag, 29. April, in Berlin (19.30 Uhr/falls nötig)

Damit wird sich spätestens am 29. April zeigen, ob der Rekordmeister aus der Hauptstadt seinen elften Titel holt oder der Herausforderer aus dem Rheinland seinen dritten Stern bekommt. Die Hauptrundenduelle der beiden Kontrahenten verliefen ausgeglichen: Beide Clubs feierten in den vier Partien jeweils einen Heim- und einen Auswärtssieg. In der Tabelle ging die Schere jedoch weiter auseinander. Nach 52 Spieltagen trennten die zweitplatzierten Eisbären und den Sechsten aus Köln 20 Punkte.

In den Playoffs standen sich die zwei Clubs bisher fünfmal gegenüber mit einer Bilanz von 4:1 zu Gunsten der Eisbären. Lediglich im Viertelfinale 2016 konnte Köln die Berliner mit einem 4:3 in der Serie ausschalten. Zudem gibt es 2025 das dritte Finalduell der beiden Traditionsclubs. 2008 und 2013 holten die Hauptstädter den Titel gegen die Haie.

Auf dem Weg in die Endspiele 2025 schaltete der Titelverteidiger die Straubing Tigers (4:1) und die Adler Mannheim (4:0) aus. Die Haie warfen zunächst Vizemeister Pinguins Bremerhaven (4:2) aus dem Wettbewerb und verabschiedeten im Halbfinale Hauptrundensieger ERC Ingolstadt (4:2) in den Sommer.

Die Berliner stehen nach den Playoff-Erfolgen zum 14. Mal in den Endspielen der PENNY DEL und jagen ihren elften Titel, während der KEC nach elf Jahren erstmals wieder ein Finale bestreitet. In der Summe ist es die neunte Teilnahme der Domstädter. Zweimal, 1995 und 2002, reichte es für den KEC zum Titelgewinn.

Alle Spiele der Finalserie werden live von MagentaSport übertragen. Zudem sind die Partien 1 bis 4 im Free-TV bei DF1 zu sehen.

