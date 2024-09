Final-Neuauflage in Klagenfurt zum Start in die win2day ICE Hockey League

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg tritt morgen, Freitag, zum Auftakt in den Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League 2024/25 beim...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg tritt morgen, Freitag, zum Auftakt in den Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League 2024/25 beim EC-KAC in Klagenfurt an (19:30 Uhr, Puls 24).

Somit kommt es gleich im ersten Spiel zur Neuauflage der letztjährigen Finalserie, welche die Red Bulls im siebenten Spiel in Klagenfurt für sich entschieden und damit den dritten Meistertitel in Folge fixiert hatten.

Die Ausgangslage

Sowohl die Red Bulls als auch die Klagenfurter haben mit den CHL-Spiele bereits erste wichtige Saisonspiele hinter sich. Der KAC gewann gleich das erste Auswärtsspiel gegen die Rouen Dragons (FRA) mit 4:2, unterlag danach aber in Schweden bei Färjestad Karlstad sowie zuhause gegen Fribourg-Gottéron (SUI) und Unia Oświęcim (POL).

Die Red Bulls hingegen unterlagen nur im ersten Heimspiel gegen den schwedischen Meister Skellefteå AIK, setzten sich danach zuhause gegen den dänischen Meister SønderjyskE Vojens durch und kamen auch von der jüngsten Auswärtsreise am letzten Wochenende mit Siegen gegen Unia Oświęcim und den ZSC Lions, beide aktuelle nationale Meister, zurück.

Personell müssen die Klagenfurter u.a. die Abgänge von Lukas Haudum, Paul Postma, Manuel Ganahl und Niki Kraus verkraften. Dafür sind im Sommer Mathias From (NOR) von den Herning Blue Fox sowie aus der ICE Hockey League Senna Peeters (AUT/BEL) aus Innsbruck und Nick Pastujov (USA/RUS) aus Feldkirch dazugestoßen.

Niki Kraus vor erstem Spiel gegen seinen Ex-Club

Mit umgekehrten Vorzeichen fährt Niki Kraus zum ersten Duell der Red Bulls gegen den KAC. Der 27-jährige Stürmer ist im Sommer von Klagenfurt nach Salzburg ‚übersiedelt‘ und spielt nun nach neun Jahren mit dem KAC erstmals mit den Red Bulls gegen den Kärntner Eishockeyclub. Beim CHL-Spiel am letzten Freitag in Polen hat Kraus mit dem Overtime-Tor seinen ersten Treffer im Salzburger Jersey angeschrieben. In der letzten Saison mit dem KAC kam er in 58 Ligaspielen auf 11 Tore und 16 Vorlagen.

Statement Niki Kraus „Wir hatten eine gute Vorbereitung mit vielen schwierigen Spielen, von denen wir viele – wie am letzten Wochenende in der CHL – gewinnen konnten. Deswegen denke ich, dass wir am Freitag gut in die heimische Saison starten werden. Wichtig wird sein, dass wir einfach ein gutes Spiel abliefern. Was mich persönlich in Klagenfurt erwarten wird, weiß ich nicht so genau, aber ich will auch gar nicht weiter darüber nachdenken. Es wird sicher schwierig in Klagenfurt und ähnlich wie in den letzten Finalspielen ablaufen, aber wenn wir ihnen unser Spiel aufdrücken können, bin ich guter Dinge, dass wir gewinnen.“

Head to Head Saison 2023/24 | 3:1

15.09.23 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

19.11.23 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 8:1 (3:0, 1:1, 4:0)

20.12.23 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 1:2 (0:0, 1:0, 0:1) OT

14.01.24 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)