Final-Four-Turnier der Landesliga in Darmstadt

Darmstadt. (PM LEV Hessen) Am kommenden Wochenende, 26. & 27. März 2022, findet das Final-Four-Turnier der Landesliga Hessen in Darmstadt statt. In 15 Hauptrunden-Spielen haben sich die ESC Darmstadt Dukes als Ligaprimus mit 42 Punkten, der EC Wallernhausen, Eintracht Frankfurt 2 und die Ice Devils Bad Nauheim für dieses Endrunden-Turnier qualifiziert. Am Samstag finden die Halbfinals des Turniers statt und werden von einem Einlagenspiel der Darmstädter U9 begleitet. Das erste Halbfinale beginnt um 09:45 Uhr und wird zwischen EC Wallernhausen und Eintracht Frankfurt 2 ausgetragen während um 13:00 Uhr der ESC Darmstadt auf die Ice Devils aus Bad Nauheim trifft. Am Sonntag wird um 15:30 Uhr das Spiel um Platz 3 angepfiffenund anschließend zeigt die Darmstädter U11 ihr Können in einem Einlagenspiel. Im Anschluss daran beginnt um 18:45 Uhr das Finale um die Landesliga-Meisterschaft. Gegen 21 Uhr wird die Siegerehrung und Ehrung der besten Spieler auf dem Eis stattfinden. Der Landesliga-Meister hat anschließend die Möglichkeit in einer Relegation gegen den Letztplatzierten der Hessenliga aufzusteigen. Ablaufplan:

Samstag, 26.03.2022 09:45 Uhr – Halbfinale 1: EC Wallernhausen – Eintracht Frankfurt 2 12:00 Uhr – Einlagenspiel U9 13:00 Uhr – Halbfinale 2: ESC Darmstadt – Ice Devils Bad Nauheim

Sonntag, 27.03.2022 15:30 Uhr – Spiel um Platz 3 17:45 Uhr – Einlagenspiel U11 18:45 Uhr – Finale 21:00 Uhr – Siegerehrung und Ehrung der besten Spieler auf dem Eis