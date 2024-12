Filip Krzak schieÃŸt ERC zum 5:4-Penaltysieg in Ravensburg

Sonthofen. (PM ERC) Nach einer durchwachsenen Leistung müht sich Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen zu einem 5:4 (1:3, 1:1, 0:2, 0;1)-Auswärtssieg nach Penaltyschießen beim EV Ravensburg....

Sonthofen. (PM ERC) Nach einer durchwachsenen Leistung müht sich Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen zu einem 5:4 (1:3, 1:1, 0:2, 0;1)-Auswärtssieg nach Penaltyschießen beim EV Ravensburg.

Insbesondere im ersten Drittel offenbaren die Sonthofer einige Unzulänglichkeiten und entscheiden die Partie erst im Penaltyschießen. Das Positive: Der ERC beendet das Wochenende mit zwei Auswärtserfolgen und schiebt sich vorerst wieder auf Rang eins.

Auch solche Spiele musst du erst einmal gewinnen: Nach einer – gelinde formuliert – mäßigen Vorstellung und einem komplett verschlafenen ersten Spielabschnitt kämpften sich dezimierte Sonthofer ins Match zurück. Allerdings mussten die Oberallgäuer erst noch in die Verlängerung und ins Penaltyschießen, um stark aufspielende Ravensburger in die Knie zu zwingen. Am Ende war es Filip Krzak, der seine Farben mit einem verwandelten Penalty zum Sieg führte.

Nein, die ersten 20 Minuten in Ravensburg werden vermutlich nicht in die Geschichtsbücher des ERC eingehen: Ungenaue Pässe im Aufbau, Stellungsfehler in der Rückwärtsbewegung – die Schwarz-Gelben verschliefen das Auftaktdrittel komplett. Die logische Konsequenz: Mutige Ravensburger drehten von Beginn auf und erzielten nach vier Minuten durch Steffen Kirsch das 1:0. In der 14. Minute erhöhte Adrian Kirsch für die Gastgeber auf 2:0. ERC-Keeper Fabian Schütze war bei den Gegentoren machtlos. Zwar verkürzte Sonthofens Top-Torjäger Dan Przybyla nach rund 16 Minuten im Powerplay auf 1:2 – die kalte Dusche für pomadig agierende Gäste folgte keine 60 Sekunden später: Erneut war es Adrian Kirsch, der das 3:1 schoss.

Die Kabinenansprache von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames musste deutlich ausgefallen sein, denn ab dem Mittelabschnitt fingen die Sonthofer allmählich an, ihr Eishockey zu spielen. Es dauerte aber bis zur 38. Minute, bis sich die Bemühungen des ERC In Person von Philipp Zeiske auszahlten: Auf Vorlage von Ondrej Havlicek und Filip Krzak erzielte der Stürmer das 2:3. Doch wie im ersten Drittel auch kassierten die Oberallgäuer keine Zeigerumdrehung später das 2:4 durch Jon Jäger.

Das Sonthofer Trainergespann stellte die Reihen um und ersetzte Fabian Schütze durch Calvin Stadelmann – ein Wechsel, der nichts mit Schützes Leistung an diesem Abend zu tun hatte, sondern als Wachrüttler für die Feldspieler gedacht war. Der taktische Schachzug verfehlte im Schlussabschnitt seine Wirkung nicht: Mit einem Doppelschlag in der 42. und 43. Minute egalisierte der ERC die Partie. Das 3:4 markierte Rückkehrer Alex Henkel, den Ausgleich erzielte Jochen Hartmann auf Vorlage von Vladimir Kames und Dan Przybyla.



Mit dem 4:4 ging es erst in die Verlängerung und dann ins Penaltyschießen. Weil Calvin Stadelmann im Entscheidungsschießen eine bärenstarke Leistung zeigte und alle Ravensburger Schüsse parierte und Filip Krzak ganz genau zielte, fuhren die Gäste mit einem glücklichen 5:4-Erfolg und zwei Punkten aus diesem Nachholspiel zurück nach Sonthofen.

Am kommenden Wochenende spielen die Sonthofer erneut gegen den EVR – und das sogar gleich zweimal: Am Freitag duellieren sich die Teams ab 20 Uhr in Sonthofen, am Sonntag dann wieder in Ravensburg. Erstes Bully ist dann um 18.30 Uhr.

