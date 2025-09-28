Fiassa Fights Cancer 2025/26

Füssen. (PM EVF) Im Oktober kämpft der EV Füssen doppelt. Auf dem Eis – und gegen Krebs.

Unter dem Motto „Fiassa Fights Cancer“ widmen die Allgäuer den kompletten Monat ihren Aktionen für den guten Zweck. Wo Eishockey zu Hause ist, packen alle gemeinsam an.

So machst du mit

1) Special Game Jerseys

Bei allen Heimspielen im Oktober laufen wir in speziellen „Fiassa Fights Cancer“-Trikots auf. Nach dem Monat werden die Jerseys versteigert – der komplette Erlös landet im Spendentopf.

2) Charity-Shirts im Fanshop

Es gibt exklusive „Fiassa Fights Cancer“-T-Shirts in unserem neuen Fanshop-Container vor dem Stadion – 5 € pro verkauftem Shirt gehen direkt in den Spendentopf.

3) 1 € pro Ticket

Für jedes verkaufte Ticket unserer Oktober-Heimspiele legen wir zusätzlich 1 € in den Spendentopf.

Tickets: www.evfuessen.de/tickets

Wofür wird gesammelt

Kinderkrebshilfe Königswinkel

Ein regionaler Verein, der betroffene Kinder und ihre Familien im Alltag unterstützt – zum Beispiel mit finanzieller Hilfe, Begleitung und Projekten, die entlasten und Mut geben. Mehr: www.kinderkrebshilfe-koenigswinkel.de

DKMS

Die DKMS setzt sich weltweit im Kampf gegen Blutkrebs ein. Ein Schwerpunkt ist die Registrierung von Stammzellspendern, um Patientinnen und Patienten eine zweite Chance auf Leben zu geben. Mehr: www.dkms.de

Alle Beträge aus dem Spendentopf (Jersey-Auktion + Shirtspenden + 1-€-Ticketspende) gehen nach dem Aktionsmonat an die Kinderkrebshilfe Königswinkel und die DKMS.

Special: DKMS-Typisierungsaktion

Beim Heimspiel gegen die Tölzer Löwen am 24.10. gibt’s am Kobelhang eine DKMS-Typisierungsaktion. Komm vorbei, lass dich registrieren und werde vielleicht zum Lebensretter. (Infos zu Voraussetzungen und Ablauf direkt vor Ort am DKMS-Stand.)

Dein Part

Komm ins Stadion, trag Schwarz-Gelb und unser Charity-Shirt.

Sichere dir Tickets – jeder Kauf zählt.

Erzähl es weiter und bring Freunde mit.

Lass dich am 24.10. typisieren und setz ein Zeichen.

Gemeinsam zeigt Fiassa: Eishockey-Herz schlägt stark – auf dem Eis und daneben.

EV Füssen – Wo Eishockey zu Hause ist.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!