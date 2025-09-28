Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EV Füssen

Fiassa Fights Cancer 2025/26
EV Füssen

Fiassa Fights Cancer 2025/26

28. September 20251 Mins read71
Fiassa fights Cancer - © EVF Media
Füssen. (PM EVF) Im Oktober kämpft der EV Füssen doppelt. Auf dem Eis – und gegen Krebs.

Unter dem Motto „Fiassa Fights Cancer“ widmen die Allgäuer den kompletten Monat ihren Aktionen für den guten Zweck. Wo Eishockey zu Hause ist, packen alle gemeinsam an.

So machst du mit
1) Special Game Jerseys
Bei allen Heimspielen im Oktober laufen wir in speziellen „Fiassa Fights Cancer“-Trikots auf. Nach dem Monat werden die Jerseys versteigert – der komplette Erlös landet im Spendentopf.

2) Charity-Shirts im Fanshop
Es gibt exklusive „Fiassa Fights Cancer“-T-Shirts in unserem neuen Fanshop-Container vor dem Stadion – 5 € pro verkauftem Shirt gehen direkt in den Spendentopf.

3) 1 € pro Ticket
Für jedes verkaufte Ticket unserer Oktober-Heimspiele legen wir zusätzlich 1 € in den Spendentopf.

Tickets: www.evfuessen.de/tickets

Wofür wird gesammelt

Kinderkrebshilfe Königswinkel
Ein regionaler Verein, der betroffene Kinder und ihre Familien im Alltag unterstützt – zum Beispiel mit finanzieller Hilfe, Begleitung und Projekten, die entlasten und Mut geben. Mehr: www.kinderkrebshilfe-koenigswinkel.de

DKMS
Die DKMS setzt sich weltweit im Kampf gegen Blutkrebs ein. Ein Schwerpunkt ist die Registrierung von Stammzellspendern, um Patientinnen und Patienten eine zweite Chance auf Leben zu geben. Mehr: www.dkms.de

Alle Beträge aus dem Spendentopf (Jersey-Auktion + Shirtspenden + 1-€-Ticketspende) gehen nach dem Aktionsmonat an die Kinderkrebshilfe Königswinkel und die DKMS.

Special: DKMS-Typisierungsaktion
Beim Heimspiel gegen die Tölzer Löwen am 24.10. gibt’s am Kobelhang eine DKMS-Typisierungsaktion. Komm vorbei, lass dich registrieren und werde vielleicht zum Lebensretter. (Infos zu Voraussetzungen und Ablauf direkt vor Ort am DKMS-Stand.)

Dein Part
Komm ins Stadion, trag Schwarz-Gelb und unser Charity-Shirt.
Sichere dir Tickets – jeder Kauf zählt.
Erzähl es weiter und bring Freunde mit.
Lass dich am 24.10. typisieren und setz ein Zeichen.
Gemeinsam zeigt Fiassa: Eishockey-Herz schlägt stark – auf dem Eis und daneben.
EV Füssen – Wo Eishockey zu Hause ist.

3192
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Previous post Red Bull Hockey Juniors gewinnen gegen Asiago

