Fernduell um die Playoffs am letzten Hauptrunden Spieltag: Black Hawks zu Gast beim EV Lindau

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks sind bis zum letzten Spieltag voll im Rennen um dieQualifikation zu den Pre-Playoffs.

Den Grundstein für das Herzschlagfinale legten die Habichte am Dienstag. In Stuttgart konnten sich die Dreiflüsse-Städter souverän mit 5:2 durchsetzen. Carter Popoff, Nicolas Sauer, Aleandro Angaran, Jonas Stern und Arturs Sevcenko trugen sich in die Liste der Torschützen ein. Die Black Hawks zeigten erneut eine starke Teamleistung und verkürzten somit den Rückstand auf den EC Peiting auf einen Punkt. Spannung pur!

Die Entscheidung fällt nun also am letzten Hauptrundenspieltag im Fernduell mit den Oberbayern. Während die Passau Black Hawks vor einer schweren Aufgabe in Lindau stehen, müssen die Peitinger nach Memmingen reisen. Die Rechnung, um die Pre-Playoffs zu erreichen, ist simpel: Die Passau Black Hawks müssen in Lindau auf jeden Fall einen Sieg holen und darauf hoffen, dass der EC Peiting in Memmingen maximal einen Punkt holt.

Gegen Lindau müssen die Habichte ihre Leistung zu 100 Prozent aufs Eis bringen und vor allem von der Strafbank fernbleiben. In den bisherigen drei Duellen gegen die Islanders konnten die Habichte nicht punkten. Das wollen die Black Hawks am morgigen Freitag ändern. Keine leichte Aufgabe, denn der EV Lindau kann bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Höchstadter Niederlage noch die direkte Playoff-Qualifikation klar machen. Es ist also angerichtet für einen spannenden Showdown am letzten Spieltag der Hauptrunde. -czo

