Felix Schurr bleibt Buchloer Piraten weiter treu

Buchloe. (chs) Bereits eine feste Größe trotz gerade einmal 24 Jahren ist in den zurückliegenden Spielzeiten Felix Schurr für die Pirates des ESV Buchloe geworden.

Und umso wichtiger und erfreulicher ist es daher, dass sich der junge und torgefährliche Angreifer auch in der kommenden Saison wieder das Trikot bei den Freibeutern überstreift und dem ESVB somit auch im fünften Jahr in Folge die Treue hält – eine Konstanz, die auch die Verantwortlichen der Gennachstädter absolut lobend hervorheben.

Denn dies ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Schnelllebigkeit des Geschäfts, zumal vor allem junge Spieler mit guten Leistungen auch immer wieder die Aufmerksamkeit umliegender Vereine wecken. An Interesse anderer Clubs dürfte es in den letzten Jahren also sicher nicht gemangelt haben, doch es spricht für den Charakter Schurrs und auch für die Tatsache, dass sich der wendige Offensivmann bei den Buchloern offenbar pudelwohl fühlt, dass Felix Schurr auch im nächsten Winter zum dann fünften Mal am Stück wieder für die Pirates auflaufen wird. Und darüber zeigen sich die Verantwortlichen sehr glücklich, denn der gebürtige Mindelheimer ist inzwischen trotz seines noch recht jungen Alters bereits eine wichtige Säule im Buchloer Angriff geworden. „Ich freue mich, dass Felix sich dazu entschieden hat, mit uns in die kommende Saison zu gehen und bin davon überzeugt, dass er in unserem Spiel eine tragende Rolle übernehmen wird“, meint ESV-Trainer Dominic Weis zur Verlängerung seines Schützlings.

Und in der Tat hat Schurr diese tragende Rolle in den vergangenen Jahren bereits immer wieder ausgefüllt. Ausgebildet in der hervorragenden Nachwuchsschmiede des ESV Kaufbeuren, wo er bei den Schülern und der U20 auch schon immer zu den gefährlichsten Scorern zählte, wagte Schurr 2022 in Buchloe den Sprung in den Seniorenbereich. Und dieser ist ihm in den vergangenen vier Jahren eindrucksvoll geglückt, da der Flügelspieler in fast 150 Bayernliga-Spielen starke 61 Tore und 90 Vorlagen verbuchen konnte und damit im Schnitt stets einen Scorerpunkt pro Partie erzielte.

Doch nicht nur die reinen Zahlen machen den Stürmer zu einer entscheidenden Waffe im Buchloer Angriffsspiel, sondern auch die weiteren Eigenschaften des Linksschützen. Schlittschuhläuferisch bestens ausgebildet weist Schurr neben einem gewissen Spielwitz nämlich auch die nötige Leidenschaft und Identifikation für den Verein mit auf, was genau die Tugenden sind, die sich die Verantwortlichen von einem Spieler wünschen. „Unser Kader wird in der kommenden Saison ein anderes Gesicht haben: Jünger schneller, galliger und sehr talentiert. Und genau diese Eigenschaften bringt Felix zusätzlich zu seiner Konstanz mit“, meint daher auch Team-Manager David Strodel, der aber genau wie Trainer Dominic Weis den Mann mit der Nummer 69 noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen sieht. „In Schurri steckt noch jede Menge Potential und das gilt es weiter freizusetzen“, ist sich Piraten-Coach Weis sicher, der das in der kommenden Saison aus Schurr herauskitzeln möchte, damit Felix „der Glückliche“ auch in der anstehenden Spielzeit sich, sein Team und die Fans wieder glücklich machen kann. Und auch Team-Manager David Strodel traut dem jungen Angreifer durchaus zu, im ESV-Team eine noch größere Rolle als bisher einzunehmen. „Ich bin überzeugt, dass in ihm noch viel mehr steckt und dass er das gemeinsam mit dem Team aufs Eis bringen wird“, erklärt Strodel, der sich sehr freut, dass Schurr dies auch weiterhin im Piraten-Trikot machen wird.