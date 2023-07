Felix Scheel unternimmt in Bremerhaven den nÃ¤chsten Anlauf in der DEL

Artikel anhören Bremerhaven. (EM) In den vergangenen Tagen hat sich bei den Fischtown Pinguins noch einmal einiges im Kader verändert. Zunächst wurde der Vertrag...

Bremerhaven. (EM) In den vergangenen Tagen hat sich bei den Fischtown Pinguins noch einmal einiges im Kader verändert.

Zunächst wurde der Vertrag mit Niklas Andersen aufgelöst. Andersen wechselt zum Ligarivalen nach Augsburg.

„Ich blicke auf drei schöne Jahre in Bremerhaven zurück und möchte die Zeit dort nicht missen. Jetzt freue ich mich nach vielen guten Gesprächen mit Christof Kreutzer aber auf meine neue Herausforderung in Augsburg. Auch wenn die Panther sportlich ein hartes Jahr hinter sich haben, bleiben sie trotzdem eine gute Adresse in der DEL. Mit diesem Stadion und den Fans im Rücken wollen wir dieses Jahr wieder erfolgreiches Eishockey spielen und die Leute in Augsburg gut unterhalten“, so Niklas Andersen.

Am heutigen Sonntag nun überraschen die Nordlichter aus Bremerhaven mit der Verpflichtung eines anderen dänischen Nationalspielers. Felix Scheel wird in der Saison 23/24 die Schlittschuhe für die Fischtown Pinguins schnüren. Scheel ist den Fans in Deutschland nicht nur ein Begriff durch seine Vorstellungen mit der dänischen Nationalmannschaft. Vor Jahresfrist gehörte der 30- jährige Däne zum Kader der Iserlohn Roosters. In der Waldstadt wurde er allerdings kurz vor Saisonstart nicht lizensiert, da der angestrebte deutsche Pass zeitnah nicht zustande kam.

„Wir haben rechtzeitig vor Vorbereitungsstart alle Unterlagen eingereicht und hatten Grund zu der Annahme, dass Felix zeitnah einen deutschen Pass erhält. Nun ist es aber leider offenbar so, dass sich der Einbürgerungsprozess über mehrere Monate hinziehen kann, sodass wir ihn Stand heute nicht als deutschen Spieler lizensieren können“, erklärt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer im September 2022.

Scheel zog es daraufhin in die Swiss League zum EHC Visp, wo er mit 57 Punkten in 47 Spielen zum teaminternen Topscorer avancierte. Dem Team, aber auch der Liga drückte er seinen Stempel auf.

Nun unternimmt Scheel seinen zweiten Anlauf, um in der DEL zu spielen. Bei den Fischtown Pinguins soll der Däne schon seit einigen Jahren im Notizbuch stehen. Eine Verpflichtung soll aus verschiedenen Gründen aber bislang nicht zustande gekommen sein.

Auf der Homepage der Seestädter erklärt Teammanager Alfred Prey: „Wie so oft im Leben – wenn eine Tür zu geht, öffnet sich eine neue. Wir kennen Felix aus dem „Effeff“ und sind uns sicher, mit ihm alles richtig gemacht zu haben.“

An selbiger Stelle wird Felix Scheel zitiert: „Ich bin mehr als glücklich, dass es mit den Pinguins doch noch geklappt hat. Ich freue mich auf Bremerhaven, bin bestens vorbereitet und bin mir sicher, dass ich dem Team helfen kann. Von den Erzählungen meiner Freunde weiß ich, was mich in Bremerhaven erwartet und darauf freue ich mich!“

Die Einbürgerung des Dänen ist lauf Klub-Homepage noch nicht abgeschlossen. Da über die Vertragslaufzeit nichts bekannt ist, darf man gespannt sein, ob ein möglicher Saisonvertrag an noch zu erbringende Optionen geknüpft ist.

