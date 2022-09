Felix Ribarik verstÃ¤rkt die TÃ¶lzer Defensive â€“ Zwei Tests am Wochenende

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben einen weiteren Verteidiger unter Vertrag genommen. Felix Ribarik verstärkt ab sofort die Defensive der Löwen. Am...

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben einen weiteren Verteidiger unter Vertrag genommen. Felix Ribarik verstärkt ab sofort die Defensive der Löwen.

Am vergangenen Wochenende kam der 24- Jährige bereits als Try-Out-Spieler für die Tölzer zum Einsatz.

„Felix ist ein solider Verteidiger, der sich bei uns in den letzten beiden Vorbereitungsspielen gezeigt hat. Er hat die Erfahrung von über 140 Oberligaspielen und wird unsere Defensive weiter in der Breite verstärken“, erklärt Löwen-Geschäftsführer Ralph Bader.

„Wenn man als kleiner Junge in Bad Tölz war und dort dann als Profi spielt, ist das immer noch eine Ehre. Bad Tölz hat Tradition und die Rahmenbedingungen sind perfekt. Ich bin mir sicher, dass unsere junge Mannschaft viel Potenzial hat und auch erfolgreich sein wird“, sagt Ribarik selbst zu seinem Wechsel.

Der gebürtige Nürnberger spielte in der vergangenen Saison für die Moskitos Essen in der Oberliga Nord. Zuvor war er vier Jahre lang für die Höchstadt Alligators in der Bayernliga und der Oberliga Süd im Einsatz.

Am kommenden Wochenende warten die nächsten beiden Vorbereitungsspiele auf die Tölzer Löwen. Am Freitag empfangen die Schützlinge von Trainer Ryan Foster um 19:30 Uhr den Deggendorfer SC in Bad Tölz. Tickets gibt es wie gehabt an der Abendkasse.

Am Sonntag sind die Löwen um 18:00 Uhr beim TEV Miesbach zu Gast. Karten gibt es vorab auf der Webseite der Miesbacher, oder an der Abendkasse.